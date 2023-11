Carlos Pérez, el ‘entrenador’ de Hazard en el infantil del Majadahonda: «Lo presenté como a uno más»

El pasado 10 de octubre se anunciaba la retirada de uno de los mejores jugadores del siglo XXI, Eden Hazard. Su carrera dio un giro de 360º grados cuando se mudó a la capital de España, pero su aventura en el Real Madrid se truncó prácticamente desde el primer día. Su estado físico y las lesiones le impidieron demostrar el gran futbolista que fue en el Chelsea y el pasado verano acabó abandonando Valdebebas tras cumplir su contrato. Ahora, «tiene una vida muy tranquila», dedicándose «100% a su familia y a sus hijos» mientras entrena con el equipo infantil del Rayo Majadahonda, equipo de la Primera Federación.

Recientemente, el mundo del fútbol se quedó boquiabierto viendo a Hazard entrenando con un equipo, el de su hijo mayor, Yannis, que juega en el Infantil A Fundación del Rayo Majadahonda. «Me habló por WhatsApp, entonces simplemente me preguntó: ‘Hola míster, me pregunta mi padre si puede venir a entrenar con nosotros’». Al habla está Carlos Pérez-Rendón (1995, Jerez de la Frontera), entrenador del primogénito del belga, que atiende a OKDIARIO para relatar la «cara» que se le quedó cuando vio aparecer en La Oliva al ex jugador del Madrid.

El entrenador gaditano nos cuenta su estrecha relación con Hazard, que cada vez parece más animado a adentrarse en las sesiones tácticas del equipo de su hijo mayor. «Imagínate mi cara. Ese fin de semana jugamos un partido y al terminar estuve un rato con Eden cuando finalizó. Él ya me dijo en persona que le gustaría ir a un entrenamiento y meterse con nosotros. Pero claro, yo me imaginé que lo que quería era echarme un cable como asistente de entrenador, y que va», narra.

La imagen de Hazard junto a las pequeñas promesas del Infantil del Rayo Majadahonda pilló a todo el mundo por sorpresa, incluso al propio técnico, más aún cuando le dijo lo que quería hacer en su entrenamiento. «Me dice que no, que él lo que quiere es jugar. Imagínate mi cara cuando me dice Eden Hazard que quiere venir con nosotros. Hablé con el club y se lo comenté. En el Rayo de momento me dijeron que sí: ‘un día, dos, todos los que quieras’. Entonces imagínate la cara de los niños», añade.

«Hazard no quiere jugar para competir»

A sus 28 años, Pérez-Rendón ya puede decir que ha entrenado a toda una leyenda del fútbol moderno. Por eso, quisimos preguntarle si su reacción fue preguntar al entrenador del primer equipo, Carlos Cura, si quería subir Hazard a su plantilla. «Eso no cuela. Eden no quiere competir, no va a jugar para competir», sentenció.

Y es que su vida ahora mismo es bien distinta. Así la describe el entrenador de su hijo Yannis: «Hemos hecho muy buena relación y me lo dijo, que ahora juega mucho al golf y a otro tipo de deportes. Más que nada, lo que tiene ahora es una vida muy tranquila. Se dedica 100% a su familia, a sus hijos… al final se ha perdido muchos cumpleaños, el estar con sus hijos, que son cinco».

Además, hizo un curioso símil con las labores actuales de Hazard y una famosa película de Martin Scorsese: «El otro día bromeando me comentó que su nuevo trabajo es Taxi Driver porque está todo el día con los niños para arriba y para abajo y simplemente lo que quiere es hacer deporte por cuidarse porque se cuida, está en forma y él no tiene intención de competir».

Motivación para los jugadores

Evidentemente, tener a Hazard al lado debe suponer un motivo de inspiración para Yannis y sus compañeros en el Rayo. Por eso, al ser preguntado por su estado físico, Pérez-Rendón responde que lo vio «bien». «A mí me aportó mucho, en las tareas me dio una marchita más. Al final los niños ven a Eden Hazard como corre, como juega y al final se contagia. Los niños, para hacerlo bien delante de él, para darle una buena impresión, corren más y se esfuerzan más, pero lo vi bastante bien, sí, señor», explica.

«Hemos tenido la suerte de que yo entreno a su hijo y se quiso meter. Le gustó mucho y va a repetir más de una vez. Va a venir más veces con nosotros y se lo dije a los niños», seguía contando el jerezano, quien también desveló su curiosa técnica para introducir a Hazard en la sesión: «A ellos se lo presenté como uno más, como un compañero nuevo de equipo, porque hay que meterlo en el grupo».

«Se lo comenté a los niños: ‘no todos los días tenemos la oportunidad y el privilegio de tener a una figura del fútbol mundial, una estrella entrenando con nosotros’. Lo tienen que aprovechar, le tienen que preguntar todo lo que quieran, que aprovechen, que aprendan y sobre todo que lo disfruten. No sé si disfrutaron más ellos o yo. Yo, como entrenador, tener ese inmenso placer de poder entrenar a un jugador de esa magnitud, pues imagínate», dijo emocionado Pérez-Rendón.

Entrenamiento hecho a medida de Hazard

En cuanto Hazard se calzó las botas y saltó al césped, el técnico del equipo majariego tenía claro lo que quería del belga: «Lo hicimos todo con balón. Yo quería que él tocase balón. Hicimos rueda de pases, posesiones y ya al final sí que les puse un partido de 11 contra 11 para que disfrutaran de poder jugar un partido real con él».

En ese momento, existiría la duda de si los chicos preferían jugar en su equipo o en el contrario, pero Pérez-Rendón no dio opción. «Es que no les di opción ninguna, yo ya tenía los equipos hechos. Creo que dio seis o siete asistencias él solo y también es un contexto de niños de 12 y 13 años. Incluso tiró centros de rabona, eso es un espectáculo. Lo que sí hice fue poner a Eden en un equipo y a su hijo en otro, para que no estuvieran los dos en el mismo equipo», nos desvela.

También le preguntamos por si Yannis destacaba más que el resto o tenía más privilegios que sus compañeros, a lo que respondió de esta forma: «Es buen jugador. El equipo está compensado, tengo buenos jugadores y Yannis, pues la verdad es que a mí me gusta bastante. Lo hace bien, trabaja bien, sabe que no por ser hijo de quien es… qué va, él es uno de los que más se esfuerza y si juega es porque se lo gana en los entrenamientos».

«Igual que en otros partidos no le he convocado o se ha quedado en el banquillo después si le pongo de titular es porque se lo gana. Él, por lo que me dice el padre, es un niño que disfruta mucho, al igual que todos. Todos los niños están disfrutando bastante y al final Yannis es uno más del equipo que lucha, que se parte la cara y que juega cuando se lo merece, igual que todos», prosigue sobre el mayor de los Hazard, una larga generación de futbolistas, pero todos extremo izquierdo.

Hazard se queda en Madrid

Alejado de sus dos hermanos, Thorgan y Kylian, Hazard «se quiere quedar en Madrid», según el entrenador de su hijo mayor. «Yo he tenido la suerte de conocer al Eden Hazard, padre y persona. La vida de la familia está aquí y todo muy bien, está muy contento. Con el colegio, con el fútbol, con todo. De Eden te sorprende que una persona de esa magnitud, tan mediática desde el primer día se me presente como un padre más, después en los partidos charla con el resto de padres, si se le acercan los niños se hace fotos…», cuenta.

«A mí me sorprendió mucho. Es como parece, es una persona muy bromista, desde el principio cogió confianza conmigo y nos gastamos bromas, siempre sonriendo, siempre con buena cara. Entonces me quedo con eso, con el Eden Hazard persona», define. Además, no tiene problema en reconocer que, al igual que para mucha gente, la opinión de Carlos es que al belga «le quedaba fútbol en sus botas de sobra».

«Sí, eso se lo dije yo. Creo que tuvo algo por ahí (Arabia Saudí), pero nada. Eso no lo he comentado con él. Tomó esa decisión y ya está. Cuando un futbolista dice para, es para. Son ellos los que más entienden», sigue. Por último, con su experiencia en las inferiores del Rayo, quisimos preguntarle si le ve a Hazard madera de entrenador. Esta fue la tajante respuesta de Hazard cuando él mismo se lo preguntó: «A mí me dijo en su momento que entrenador no, que él futbolista solo. ‘Entrenador es tu trabajo, yo jugador’».