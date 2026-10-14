Carlos Díez decide en Roma y el Real Madrid sigue firme en la Youth League

El Real Madrid también sabe ganar sufriendo en la Youth League, donde defiende corona. El vigente campeón de Europa venció a la Roma por 0-1 en el Tre Fontane gracias a un gol de Carlos Díez en el minuto 66. Los de Álvaro López resolvieron una tarde trabada, mejoraron después del descanso y mantuvieron su portería a cero. Antes del tanto del capitán, Villalba había visto cómo le anulaban un gol por fuera de juego. La Roma apenas generó peligro, aunque Guille Ponce tuvo que responder en el tramo final para asegurar la victoria. Tres puntos que premian la paciencia y el trabajo del conjunto blanco.

El triunfo permite al Real Madrid sumar seis puntos en las dos primeras jornadas de la competición. El Juvenil A había iniciado la defensa del título con un contundente 3-0 ante el Inter en el Alfredo Di Stéfano. Entonces, Yáñez fue el protagonista con un doblete y Fran Santamaría completó la goleada en el descuento. Dos encuentros diferentes, pero con un resultado que refuerza la candidatura madridista: pleno de victorias y ningún gol encajado. Un arranque que permite afrontar con confianza lo que viene.

Carlos Díez vuelve a aparecer en una generación acostumbrada a competir por todos los títulos. El centrocampista ya participó con un gol en la remontada ante el Barcelona en la final de la pasada Copa de Campeones. Aquella victoria por 1-4 cerró un curso histórico, en el que el Juvenil A conquistó también la Liga y la Youth League. Álvaro López consiguió llevar al equipo hasta un triplete que elevó la exigencia para esta temporada. El reto ahora consiste en sostener ese nivel cuando los rivales también conocen el potencial madridista.

La siguiente cita europea llegará el 21 de octubre ante el Leipzig. Después quedarán las visitas al AEK de Atenas y al Arsenal, además del encuentro contra el PSV en casa. El calendario todavía exige mucho, pero el Madrid ya ha hecho lo primero: empezar sumando y evitar tropiezos. Ganar fuera de casa tiene un valor añadido en una fase de seis jornadas. El campeón sigue avanzando y Carlos Díez puso esta vez la firma.