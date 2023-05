El cariñoso mensaje de Courtois a Alejandro Sanz tras confesar un problema de salud mental

Thibaut Courtois es único y no sólo por las paradas que le han consolidado como el mejor portero del mundo. A horas de enfrentarse al Sevilla en el duelo de Liga Santander, el jugador del Real Madrid ha querido mandar un bonito mensaje a Alejandro Sanz en el día en el que el cantante ha reconocido estar pasando un mal momento anímico.

«Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría», ha escrito Courtois en su perfil oficial de las redes sociales.

Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría 🙏🏻🤍 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 27, 2023

Y es que en las últimas horas Alejandro Sanz ha dejado un preocupante mensaje tras confesar que está «no está bien». «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», escribió en las redes sociales el famoso cantante español y reconocido madridista.