La cara de Guti al ver la obra maestra de Vinicius: un taconazo muy suyo

Vinicius, con su asistencia a Valverde en la victoria del Real Madrid frente al RB Salzburgo en el Mundial de Clubes, emuló el mítico gesto de Guti dándole un pase de gol de ensueño a Benzema con un taconazo sutil e indetectable en Riazor. El brasileño se sacó de la chistera un taconazo de genio y hasta el propio Guti, comentarista en DAZN, alucinó con el gesto técnico del carioca. De hecho, la cara y la reacción del ahora entrenador se está haciendo viral en las redes sociales.

Al madrileño se le escapó una sonrisa tras ver el gol de Valverde. Obviamente, el pase de Vinicius de tacón le recordó al suyo a Benzema frente al deportivo, una de las acciones técnicas más icónicas del mundo del fútbol en las últimas décadas. Posteriormente, Guti quiso especificar que no son la misma acción, con tal de no poner a una por encima de la otra: «Sí, es diferente. O sea, yo estoy encarando al portero sin ningún defensa y se la doy a Karim y es verdad que Vinicius yo creo que es más un recurso porque ya tenía el defensa muy cerca, pero es una genialidad también la suya».

Debate abierto: Vinicius o Guti

Joselu, ex delantero madridista y colaborador de DAZN, no quiso mojarse: «Me quedo con los dos para que Guti no se enfade. Creo que la jugada define mucho la calidad de los dos jugadores. Son dos jugadores de muchísima clase mundial. Valoro los dos como dos acciones increíbles a nivel técnico y táctico”. «Ha salido seco de la piscina», bromeó Gaby Ruiz sobre la imparcialidad del futbolista.

También habló al respecto Vinicius, que en el postpartido aseguró no haber visto todavía la repetición y que se centró más en haber podido dar ese gol a Valverde y a su equipo. «Creo que fue una de las mejores asistencias que he dado, especialmente a Fede, que siempre me da mucha confianza. Él es uno de nuestros capitanes, y siempre está bien cuando marca», decía.

Quien sí debatió largo y tendido fue el equipo de DAZN. «En la misma cabina, mientras hacíamos el partido, rápidamente nos hemos puesto a mirar a José, porque hemos dicho, ¿de qué nos suena esto, ¿no?», contó entre risas Gaby Ruiz, acompañado del propio Guti y de Guille Moreno durante la retransmisión del encuentro.