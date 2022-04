Camavinga marca la diferencia

La agónica y sufrida noche ante el Chelsea, donde el Real Madrid selló su pase a las semifinales de la Champions, confirmó lo que ya se empezó a ver en otra noche pare recordar como fue la de la vuelta de octavos de final frente al PSG. Y no es otra cosa que Eduardo Camavinga es un jugador que no deja de crecer y preparado para empezar a asumir un papel mucho más protagonista que el que ha interpretado a la perfección hasta el momento. Hay que ser muy bueno para salir en dos partidos de esa exigencia con 19 años y no sólo sumar, sino que marcar claramente la diferencia cambiando la dinámica del duelo. Por ello, ante el Sevilla una de las grandes dudas que tendrá Carlo Ancelotti en el once titular es si apostar por el francés de inicio o dar la titularidad a Rodrygo.

El Real Madrid puede dar un golpe casi definitivo al título de Liga si gana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero tendrá que buscar los tres puntos sin la presencia de Casemiro en el centro del campo, un jugador capital que siempre deja un gran vacío en la medular madridista cuando no está. Esa ausencia del brasileño la puede paliar el Camavinga, que sin ser el elegido para ocupar la posición de mediocentro, lugar destinado para Kroos, su poderío físico sí puede igualar una contienda que se espera que sea de alto voltaje.

El propio Ancelotti reconocía en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Sevilla que Camavinga “está haciendo lo que esperábamos, porque es un jugador con muchísima calidad”. “Va creciendo, aportando mucho. A veces le ha costado un poco, sobre todo en los primeros partidos o cuando era titular, pero ya se le ve con más confianza y energía. Ha marcado la diferencia entrando ante Chelsea y PSG, por ejemplo. Está mejorando muy rápido”, añadió el italiano.

Camavinga es un jugador que aporta energía y dinamismo al Real Madrid. Con el paso de los meses la confianza de Ancelotti en el galo va creciendo, aunque el italiano sigue temiendo que en un partido donde el orden será muy importante, tal y como sucederá frente al Sevilla, el joven francés se pueda perder al no tener el rigor táctico que otros compañeros. Eso sí, su mejoría con el paso de los meses es notable. Lejos quedan aquellas actuaciones ante Sheriff, Espanyol u Osasuna, donde fue sustituido al descanso.

Ancelotti le forma

Carlo Ancelotti tiene un plan perfectamente trazado para Camavinga. El italiano ve en el joven jugador francés un interior de presente y futuro. Un futbolista preparado para el fútbol moderno. El entrenador del Real Madrid está convencido de que el galo tiene cualidades que le llevan a ocupar esa posición, donde mejor rinde. A pesar de que en sus inicios jugó de pivote defensivo y no se siente incómodo ocupando esa zona en el terreno de juego, lo que le convierte en un futbolista polivalente dentro de la plantilla, llegó al conjunto blanco para comenzar a coger el testigo del alemán.