Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a Sevilla y Real Madrid. Tras lograr el pase a semifinales de la Champions, los blancos buscan dar un nuevo paso hacia la conquista del título de Liga. Ganar a los de Lopetegui acercaría a los madridistas notablemente al alirón. El italiano explicó que jugar bien es «atacar y defender bien», contestando a las palabras de Xavi.

Momento del equipo

“Está bien. Hemos tenido el tiempo para recuperar y preparar el partido contra el Sevilla, que será complicado. Estamos preparados física y mentalmente. Sabemos que se acerca el final de la temporada y cada partido es muy importante”.

Cansancio

“Yo creo que no. Hemos jugado martes y jugamos domingo. En el aspecto físico el equipo está muy bien. El tiempo ha sido suficiente para recuperar muy bien a todos”.

Modric

“Luka va a terminar su carrera aquí. No sé cuando, pero la idea es esa. No hay problema para renovar. Todo está muy claro. Se cuida mucho, en su carrera no ha tenido lesiones importantes y tengo que destacar que yo he tenido una leyenda del fútbol como Maldini que ganó la Champions con 40 años. Si tengo que compararlo con alguien lo haría con él. Son leyendas del fútbol”.

Hazard

“Está bien. Se ha quitado la placa, que le molestaba. No podía continuar con ella porque le daba problemas e infecciones. Ahora tiene que recuperar”.

Palabras de Cassano y Xavi

“A Cassano lo conoce todo el mundo. No tengo nada que contestarle. Y luego lo de Xavi cada uno tiene su opinión. Todos los equipos son difíciles de entrenar. No sé cual es el equipo más difícil, pero es un trabajo que nos gusta”.

“Es un joven que hemos fichado hace poco. Lo está haciendo bien. Es un chico con mucha calidad, con energía y que aprende rápido. La idea es contar con él para el futuro”.

Punto de la plantilla

“Lo veo bastante bien. Hemos tenido las bajas de Marcelo y Mendy. El equipo está bien. Lo hemos mostrado en los últimos partidos. Contra el Chelsea sufrimos más en los 90 minutos que en la prórroga, lo que significa que estamos bien”.

Buen ambiente en el vestuario

“Es un aspecto que tengo que considerar y evaluar. Le dedico tiempo a esto. No me molestó lo de Kroos. Estaba enfadado con el entrenador y no con la persona. Nos miramos a la cara y ya está. No tengo ningún problema con él. A parte de lo deportivo, como persona también tiene un nivel muy alto. Todo se acabó tras el partido”.

Militao

“Me ha sorprendido mucho porque no lo conocía mucho. Tiene margen de mejora. Tiene un nivel físico top. A veces confía demasiado en su físico. Está haciendo una temporada espectacular”.

¿Cuánto se juega en Sevilla?

“No me preocupa, estoy acostumbrado al pero. Necesitamos ganar y sumar puntos porque la Liga no está acabada. Todo el mundo está esperando el pinchazo, pero ojalá que no llegue. Cada partido puede ser una trampa”.

Ganar y jugar bien

“Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión. La mía es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Si haces una buena fase de defensa o muy buena no significa que estás jugando bien si con el balón no lo estás haciendo bien. Y al revés. Jugar bien significa hacer bien las dos cosas. El fútbol es atacar y defender. Se puede hacer con un bloque bajo, medio o con una presión alta. Esto es el fútbol para mí y nadie me puede cambiar la idea. Escucho muchas cosas, pero para mí el Atlético defendió muy muy bien contra el City y luego pudo hacer más con el balón, pero la defensa fue muy muy buena».

Camavinga

“Está haciendo lo que esperábamos que se podía hacer. Está aportando y mejorando mucho. A veces le costaba al empezar, pero ahora tiene mucha confianza. Aporta mucha energía. Lo primero en el centro del campo. Marcó la diferencia ante el Chelsea y el PSG. Es un jugador que está mejorando muy rápido”.

Nada es suficiente

“Tenemos un objetivo muy importante y estamos centrados en eso. A mí no me importa lo que digan. La realidad es que cada uno puede opinar. Se puede decir que el equipo ha marcado más goles porque tenemos a Benzema, pero es la realidad”.