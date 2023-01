Busquets: «Tenemos que estar preparados para las contras del Madrid»

Sergio Busquets atendió a los medios en rueda de prensa en la previa del Clásico que tendrá lugar en la final de la Supercopa de España este domingo. El capitán del Barcelona analizó el encuentro frente al Real Madrid, al que llegan después de superar al Betis en los penaltis en semifinales. El centrocampista dejó claro que deben llevar cuidado con las contras de los blancos.

«Creo que ya lo llevamos de serie. Para jugar en un equipo y a un nivel como es el Barcelona ya lo tenemos. Estamos a 90 minutos de ganar un título. Colectivamente intentaremos entre todos que sea sí. Esperemos que llegado el momento estemos preparados»

Sufrimiento o que hacer contra el Madrid

«Son equipos diferentes. El Betis jeuga diferente. De lo que ocnocemos del Madrid tenemos que estar prparados para que nos no pillen las contras y ser contundentes en las áreas. Si no lo aprovechas lo puedes pagar»

Contrato

«No se. Aún no hay nada cerrado. No he decidido. Estamos centrados todos en la final de mañana».

700 partidos

«Muy agradecido y muy contento de llegar a esta cifra. Muy feliz. Siempre he sido del Barça y poder pasar a la historia como uno de los jugadores con más partidos es un honor. Qué mejor manera que celebrarlo ganando un título».

Importancia de ganar un título

«Más allá de ganarle al Real Madrid, que hace especial ilusión, nos tenemos que centrar en nosotros en ganar un título. Después de muchos cambios, con jugadores nuevos, jóvenes, y que les sirva a todos para coger esa experiencia de seguir ganando».

Futuro

«Todavía no lo he decidido. No hay ninguna novedad, pero tampoco lo diría en una rueda de prensa. Cuando llegue el momento ya se verá. Hoy es un día muy importante porque mañana se juega una fianl».

Desafío

«Venimos de un tiempo en el que no hemos conseguido títulos. El último fue la Copa del Rey de La Cartuja. Desde entonces ha habido muchos cambios en el club. Sería una motivación extra para seguir en el camino, que vamos ne la dirección correcta y por seguir ganando títulos».

¿Cómo juegas mejor?

«Es un trabajo de equipo mas allá de que pueda jugar con diferentes posicionamientos tácticas. Es un trabajo de equipo».

Hambre del Barça

«Deberíamos tener los dos equipos mucha. Somos jugadores de élite que estamos aquí para ganar títulos. Ojalá seamos superiores a las situaciones y nos podamos llevar la final».

Mejorar aspecto psicológico

«Hay momentos durante el partido que el aspecto psicológico es importante. Tendremos que estar muy metidos en el partido, hablar mucho. Estamos en el buen camino. Ganar un título daría ese impulso para seguir».

Legado

«No lo sé. No me gusta hablar de mí y del legado. Siempre he intentado hacer lo mejor para el equipo y que todos brillaran, intentar sumar siempre tanto dentro como fuera del campo».

Preparación para el partido

«Preparamos el partido de la mejor manera. Tenemos un estilo muy identificado, tratamos de ser un equipo ofensivo pero todo eso debemos hacerlo muy bien porque delante tenemos un rival muy complicado que hace muy bien muchas cosas. Veremos qué equipo está mejor e intentaremos imponernos con nuestro estilo».

Llegada de Cristiano al fútbol saudí

«La llegada de Cristiano le va a dar un salto cualitativo y mediático a la liga. Les deseo lo mejor».

Puntos fuertes Real Madrid

«Aparte de las individualidades, también van muy bien en el juego aéreo y las contras. Son capaces dominar las dos áreas sin dominar el partido. Es importante que no te hagan goles y arriba estar acertado. Ellos tienen jugadores para generar peligro».

Favoritos en Liga si ganan la Supercopa

«Son dos competiciones diferentes. En la Liga tenemos una ventaja y espero que ganemos porque eso nos daría mucha moral para lo que sigue, pero queda mucho. No hay que mezclar las dos competiciones».

Primer título como capitán

«Es una cosa más a pensar, una motivación más, pero hay que ir paso a paso. Todo el mundo se habrá imaginado en que ganamos el partido. Ojalá pueda ser mi primer título como capitán».

Saber sufrir

«Es un factor más. El poder ganar duelos, estar juntos defensivamente… es un paso más a este crecimiento mas allá de que podemos ser mejores en otras facetas que nos darían más tranquilidad».

Quien se adapta mejor a tu posición

«Creo que como ha pasado con Leo un poco menos, pero con Xavi, Andrés… No se debe comparar, cada jugador es distinto. Puede jugar cualquiera de los que han jugado hasta ahora. Está Nico, pero también puede jugar Frank o Frenkie. De los jugadores de fuera, hay muy buenos jugadores pero eso es una decisión del director deportivo y del mister»

No tirar el penalti

«Fue elección del cuerpo técnico los cinco lanzadores».