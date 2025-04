De Burgos anula un penalti por un piscinazo de Raphinha tras consultar el VAR en el último minuto

Ricardo de Burgos Bengoetxea anuló un penalti de Asencio sobre Raphinha después de ver en el VAR que el brasileño se había tirado. Pablo González Fuertes lo revisó y avisó al colegiado vasco que acudiera al monitor a revisar la acción. Todo esto, en el último minuto del descuento. En un primer momento, le había parecido claro, pero lo real es que no hay ningún contacto abajo, simplemente un toque con el brazo de Asencio en la espalda del azulgrana, insuficiente para ser punible. De hecho, acabó sacándole amarilla al delantero por simular la caída.

¡De Burgos Bengoetxea corrige el penalti de Asencio sobre Raphinha! Sigue el empate en el marcador y nos vamos a la prórroga#LaCopaRTVE #CopaDelRey https://t.co/B4okEGbviQ pic.twitter.com/2bhtQnZ4a5 — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2025

De Burgos no dudó en pitar el penalti sobre Raphinha en el último minuto del partido, con 2-2 en el marcador. Sin embargo, Asencio se levantó del suelo muy seguro indicándole que no había contacto, que fuera a verlo. Después de varios minutos de conversación con el VAR, el árbitro acudió al monitor a ver la acción y decidió anular el penalti que había señalado.

Raphinha se perfilaba en el área en busca de disparar a portería cuando Asencio se fue al suelo, pero el madridista encogió las piernas y no llegó a tocarle. Sí que le tocó levemente en la espalda al irse al suelo, pero no fue ni mucho menos suficiente para derribarle. Al notar el contacto arriba, el brasileño se fue al suelo y consiguió engañar al árbitro, pero no a González Fuertes que, tras varios minutos, acabó recomendando a su compañero que fuera acudiera a verlo a la pantalla.