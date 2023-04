De Bruyne se lesiona y enciende las alarmas en el City antes de medirse al Real Madrid

La presencia de Kevin de Bruyne en Champions ante el Real Madrid está en el aire. Al menos, tras escuchar las palabras de Pep Guardiola sobre el capitán del Manchester City. El técnico se pronunció en el partido ante el Fulham por la ausencia del jugador en la convocatoria, señalando que «tiene una lesión y no pudo viajar», pero lo sorprendente fue su respuesta cuando le preguntaron acerca de su vuelta a los terrenos de juego. «No sé», respondió el de Sampedor.

Antes de comenzar el partido entre el Fulham y el Manchester City, Pep Guardiola atendió a la televisión y habló sobre la baja del belga: «Kevin de Bruyne no está en la plantilla porque no se siente bien. Tiene una lesión y no pudo viajar», señaló. Cuando le preguntaron si existe un plazo de recuperación, encendió las alarmas, puesto que respondió diciendo «no, no lo sé».

El Manchester City se jugaba el liderato de la Premier en Craven Cottage, puesto que de ganar adelantarían al Arsenal. A nueve días de medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, destacaba la ausencia de De Bruyne en la convocatoria. El técnico no reveló qué tipo de lesión tiene, que de ser muscular podría comprometer seriamente su presencia en la ida de semifinales de la Champions, que se disputará el próximo 9 de mayo.

Una ausencia que, de confirmarse, sería más que sensible para los mancunianos. De Bruyne es uno de los líderes del juego del conjunto citizen. Consolidado como uno de los mejores del mundo, su baja para la Champions supondría un problema para Guardiola, a pesar de que tiene recursos más que de sobra para suplirle en el Santiago Bernabéu. De hecho, ante el Fulham, su puesto lo ocupó el argentino Julián Álvarez, que hizo el tanto que supuso el 1-2 para el City.