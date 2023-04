El Manchester City de Pep Guardiola volverá a medirse por segunda temporada consecutiva al Real Madrid en las semifinales de la Champions League. Los citizens visitarán el Santiago Bernabéu el día 9 de mayo y recibirán a los de Ancelotti el día 17 en el Etihad. Pero el técnico catalán continua con su juego de despistes y en sus últimas declaraciones ha afirmado que a veces piensa que su equipo no está físicamente preparado.

Este sábado, el Manchester City disputará la semifinal de la FA Cup, a partido único en Wembley, contra el Sheffield United. Los de Guardiola están vivos en las tres competiciones, ya que en la Premier League siguen segundos a solamente cuatro puntos del Arsenal con un partido menos.

«Los cuartos de final de la Champions son muy agotadores y tenemos que recuperarnos. Cada temporada tengo la sensación de que no estamos físicamente preparados, espero que esta vez lo estemos. Estoy increíblemente satisfecho. Feliz de estar tres años seguidos en las semifinales de la Champions. La gente se sienta, empieza a soñar, un poco de música, va a sus teléfonos, se abraza, eso es todo. No nos sacamos ninguna foto. ¿Celebraciones? Estábamos cansados porque no mantuvimos el balón los minutos finales y no pudimos descansar con el balón», afirmaba Guardiola en la rueda de prensa previa a la semifinal de la FA Cup.

«Solo 11 partidos… sí, sí, solo 11 partidos. Estamos lejos. Lo he dicho muchas veces, ¿cuántas veces en este increíble país se ha hecho un triplete? Una vez. Nuestros vecinos…», añadía el técnico del conjunto británico.

«El Sheffield, con Chris Wilder, creará un partido muy difícil. Son muy buenos, en jugadas a balón parado y agresivos en los duelos… Ojalá podamos ganar la FA Cup. La temporada pasada, llegamos aquí, en los últimos tres o cuatro años, no jugamos bien. Una razón es el cansancio, este año todavía lo tenemos…», culminaba Guardiola sobre su rival de este domingo.