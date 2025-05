Brahim estará contra la Real Sociedad y Rodrygo sigue sin entrenarse

El Real Madrid afronta la corta semana de entrenamientos antes del partido contra la Real Sociedad con una buena noticia. Brahim Díaz se apunta a la última jornada de Liga en el Santiago Bernabéu, donde se despedirá con honores a Carlo Ancelotti tras su último encuentro en el banquillo del equipo blanco. El marroquí ha sido la novedad en la sesión de este jueves después de los tres días de descanso que el italiano le dio a la plantilla al no haber nada en juego. Quien no estuvo fue Rodrygo Goes, de nuevo al margen del grupo junto al resto de compañeros lesionados.

Día sin muchas novedades en Valdebebas, con Endrick sumándose al parte de bajas compuesto por Alaba, Rüdiger, Mendy, Militao, Carvajal, Vinicius, Camavinga, y también Rodrygo. Ninguno de ellos jugará contra la Real Sociedad, ni tampoco Jude Bellingham, sancionado al cumplir el ciclo de tarjetas amarillas el pasado domingo en Sevilla.

Ancelotti tiene otro rompecabezas para alinear a 11 jugadores en el último encuentro. Lunin tiene muchas opciones de repetir tras dejar la portería a cero en Nervión, mientras que la defensa puede ser idéntica a la de Sevilla a no ser que vuelva Raúl Asencio por Jacobo Ramón o Vallejo, con Valverde y Fran García en los laterales.

En el centro del campo no hay mucho donde elegir. Tchouaméni estará de inicio y Ancelotti deberá decidirse entre Ceballos o Modric para la creación. Recordemos que el de este sábado a las 16:15 horas podría ser el último partido del croata en el Bernabéu si finalmente el Real Madrid decide no renovarle un año más. Güler estará en el once y también Brahim, con Mbappé arriba y la incógnita de su acompañante, pudiéndose colar en la alineación el máximo goleador de Primera Federación, el canterano Gonzalo García.

Brahim se suma y Rodrygo sigue fuera

Lo más llamativo de la actualidad madridista es que Rodrygo sigue sin ni siquiera entrenar junto al resto de sus compañeros. La prioridad del brasileño es seguir la temporada que viene en el Real Madrid y sobre todo recuperarse muscularmente para ser convocado por Ancelotti en su primera lista como seleccionador de Brasil.