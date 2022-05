Borja Mayoral: «Haré la pretemporada con el Madrid… y luego tomaré una decisión»

El todavía jugador del Getafe, Borja Mayoral, hará la pretemporada con el Real Madrid. «Haré la pretemporada con el Madrid, a ver qué feeling tengo con Ancelotti y con los compañeros. A raíz de ahí tomaremos una decisión», asegura.

Respecto a su continuidad como jugador del Getafe, Mayoral explicó que Ángel Torres, presidente de la entidad azulina, le dijo que hablaría con su representante. «Me aseguró que ya había hablado con el Madrid para que continuara en el Getafe. ¿Qué quiero yo? Me queda un año de contrato, en realidad no depende todo al 100% de mí, no es fácil encontrar lo que uno quiere», añadió.

“Hago un balance muy bueno de mis cuatro meses aquí, vine para ayudar al equipo y hemos cumplido con el objetivo de la permanencia. En enero tuve que buscar soluciones porque en la Roma apenas jugaba. He estado muy bien aquí, en el vestuario y en el club, me gusta el interés que me transmitió el presidente y lo tendré en cuenta cuando tenga que tomar una decisión”, comentó Mayoral en declaraciones a Onda Madrid.

El delantero se marchó cedido a la Roma donde en su primera temporada en la Serie A jugó 31 partidos y anotó 10 goles. También destacó en la Europa League con 7 tantos. Tras la falta de minutos esta camapaña, el de Parla decidió marcharse al Getafe, donde llegó en el mercado de invierno.

El delantero tiene contrato con los blancos hasta la temporada que viene, y tras la pretemporada, tomará una decisión en firme. El club dirigido por Quique Sánchez Flores estará muy atento a la decisión final del ariete para saber si le puede fichar u obtener una cesión de nuevo.

Mayoral, además de estar cedido una temporada y media en la Roma, también estuvo en calidad de préstamo en el Levante durante dos temporadas.