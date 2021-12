Quique Sánchez Flores: «Florentino es el mejor presidente de la historia»

Quique Sánchez Flores se rindió a Florentino Pérez en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta a Getafe y Real Madrid este domingo en el Coliseum. El entrenador del conjunto azuló dejó claro que el máximo mandatario madridista es el mejor presidente de la historia por delante de Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez

«El Real Madrid es un equipo que ha estado muy bien toda la temporada, tiene a los mejores chicos jóvenes de la competición, tienen jóvenes que son muy titulares, vienen trabajando muy bien en la confección de juego, trato de sus jugadores más expertos, reparto de minutos… es algo que lo llevan bien. Como club es un club que siempre infunde respeto, me parece que tiene al mejor presidente de la historia, y eso que hemos querido mucho a Bernabéu».

Bajas del Real Madrid

«Primero se tendrán que confirmar. La de Vinicius está más que confirmada, Courtois ayer dio negativo. Pero nos preocupan nuestros jugadores, el Real Madrid tiene su plan de juego, en función de cómo piensa su entrenador. Es lo lógico para los equipos grandes, que piensen en un 100 % en ellos. No estamos pendientes de lo que ocurre en los nombres».

Coronavirus

«Trabajamos con los jugadores que tenemos. Si los jugadores cambian, el plan no cambia. La forma en la que estamos trabajando el partido es la de siempre, al margen de que suban o no las incidencias. El plan no cambia, los jugadores pueden cambiar de nombre, nos preocuparía, pero no vamos a cambiar la mirada al partido».