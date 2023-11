El bonito mensaje del padre de Bellingham después del triunfo en el Kopa del jugador del Real Madrid

El padre de Bellingham mostró su orgullo después de la victoria en el Trofeo Kopa del jugador del Real Madrid. El centrocampista inglés está de moda y el pasado lunes fue galardonado con el premio al mejor futbolista sub-21 del mundo en la gala del Balón de Oro. Todo ello después de su doblete mágico al Barcelona en el Clásico del Montjuic que le puso en las portadas de todo el mundo. Por ello, Mark Bellingham padre quiso mandar un bonito mensaje a través de las redes sociales.

«Premio Kopa 2023 al buen chico que se está convirtiendo en un buen hombre. Feliz por él. Es un lindo momento para todos esos profesores y entrenadores que han sido parte del viaje. Buena gente que hizo que todo fuera divertido», escribió Mark Bellingham en su perfil oficial de las redes sociales en un mensaje que ha tenido una gran repercusión y ha contado con miles de reproducciones.

Kopa 2023 award for good kid who's growing into a good man. Happy for him. It's a nice moment for all those teachers and coaches who have been part of the journey. Good people who kept it all fun. pic.twitter.com/x6Krb0GwzA

