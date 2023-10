Vinicius acaba sexto en el Balón de Oro, Modric entra en el top 10 y Bellingham termina 18º

Vinicius acabó en sexta posición, Jude Bellingham decimoctavo y Luka Modric décimo en la clasificación final del Balón de Oro 2023. Un galardón que este año se lo llevó Leo Messi por octava vez en su historia. Los tres jugadores del Real Madrid fueron la representación del club blanco en este prestigioso trofeo. Además, Bellingham levantó el Kopa y Vinicius se llevó el Sócrates.

Dentro del top 20, pero fuera del top 10, quedó Jude Bellingham en su primera nominación al Balón de Oro. El futbolista británico quedó en decimoctava posición por su temporada con el Borussia Dortmund, su Mundial con Inglaterra y sus primeros partidos con el Real Madrid.

Si sigue así, Jude Bellingham quedará mucho más arriba la temporada que viene en esta clasificación, e incluso podría ser uno de los candidatos a ganarlo. En sus primeros 13 partidos con el Real Madrid, que no están contabilizados en esta clasificación, Jude Bellingham ha anotado 13 goles, igualando los inicios como madridistas de dos leyendas como Cristiano Ronaldo y Alfredo di Stéfano.

Jude Bellingham, durante la gala del Balón de Oro 2023, se llevó el Trofeo Kopa que le coronó como el mejor jugador sub-21 del mundo. Un premio más que merecido para un futbolista que solamente tiene 20 años y que está llamado a marcar el futuro del fútbol mundial.

Modric dentro del top 10

Luka Modric, que ya ganó el Balón de Oro en 2018, quedó en décima posición en la clasificación final del Balón de Oro 2023. La temporada pasada marcó seis goles y repartió seis asistencias. Además, quedó en tercera posición del Mundial de Qatar con Croacia.

Un Luka Modric que el pasado sábado en el Clásico cumplió 500 partidos con la camiseta del Real Madrid. A pesar de que esta temporada no está disfrutando de tantos minutos, a sus 38 años, el futbolista croata sigue siendo uno de los jugadores más importantes del mundo, y esta clasificación así lo define.

Vinicius rozó el podio

A sus 23 años, Vinicius rozó el podio del Balón de Oro 2023 con su sexta posición en su segunda nominación histórica. La temporada pasada del futbolista del Real Madrid fue extraordinaria con 23 goles anotados y 21 asistencias. Además, el brasileño se llevó el Trofeo Sócrates por su labor social y humanitaria en Brasil.

