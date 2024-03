El bonito encuentro entre Bellingham y Marcos Rose: «Le pedí una camiseta para mi hija…»

Marcos Rose, entrenador del Leipzig, y Jude Bellingham tuvieron un bonito encuentro en el césped del Bernabéu a la conclusión del partido de Champions League. El entrenador alemán, que fue uno de los primeros técnicos del británico en el Dortmund, se dio un gran abrazo con el futbolista del Real Madrid y además le pidió una camiseta para su hija. Así lo confesó en la rueda de prensa posterior.

Todo ocurrió a la conclusión del Real Madrid-Leipzig y después de que el conjunto blanco sufriera ante el cuadro alemán para acceder a los cuartos de final. Tras el pitido final, a todos llamó la atención el bonito encuentro que protagonizaron Jude Bellingham y Marcos Rose sobre el terreno de juego.

El técnico alemán dirigió al ahora jugador del Real Madrid durante sus primeros años en el Borussia Dortmund y por ello ambos se fundieron en una abrazo a la conclusión del partido. Además, el entrenador dejó claro en rueda de prensa que pidió también la camiseta al jugador porque es el ídolo de su hija.

🚨Jude bellingham gave his kit to his former coach Marco Rose.🤍 pic.twitter.com/ysvjfuVmGM

— JBZ  (@JBellinghamZone) March 6, 2024