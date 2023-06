El bombazo de Mbappé causa un terremoto en la prensa mundial

La noticia adelantada en Francia sobre el futuro de Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain ha causado un impacto en todo el mundo. No sólo los medios europeos se han hecho eco de la noticia sino también medios como el diario Olé, Globoesporte, Washington Post o el propio New York Times. El delantero francés ha revolucionado la prensa mundial tras comunicarle al PSG que no ejercerá la opción que tenía en su contrato para ampliarlo un año más.

De esta forma, la estrella parisina que había renovado el pasado verano a razón de 50 millones de euros por temporada podría dejar el club este verano o incluso libre en caso de irse en 2024. Desde Argentina, el diario Olé habló de «¡Bombazo!» tras enterarse de la exclusiva, mientras que en Brasil, Globoesporte habla de que el PSG se quedó «sorprendido y frustrado» tras conocer la decisión del futbolista.

Además, los brasileños ya apuntan el nombre del jugador que gusta al club parisino para sustituirle: Bernardo Silva. La noticia ha cruzado el charco y ha llegado hasta Estados Unidos, donde ha sido recogida por los principales periódicos del país como el New York Times o el Washington Post. Los de la Gran Manzana titulan: «Kylian Mbappé le comunica al PSG que no ampliará su contrato en 2024», mientras que desde Washington aseguran: «Kylian Mbappé informa al PSG que no activará la extensión del contrato».

La noticia de L’Equipe ha causado una gran sensación en todo el mundo. En Italia, los principales medios deportivos (Tuttosport y La Gazzeta dello Sport) hablan de «terremoto». Los primeros titulan: «Mbappé, ¡Terremoto en el PSG! «No renueva, está en el mercado»», mientras que La Gazzetta ya habla de un posible asalto del Real Madrid: «Terremoto Mbappé-PSG: no renueva, el club está dispuesto a venderlo. Y la Real prepara el asalto». En Inglaterra también han recogido el «bombazo en el PSG», como lo califica el Daily Telegraph.