Boateng defiende a Rüdiger tras las duras críticas que recibió de la prensa alemana: «Mejor sin él, ¿no?»

Jerome Boateng ha reivindicado la figura de Antonio Rüdiger después de que Alemania fuera eliminada este miércoles en las semifinales de la Liga de las Naciones tras perder en el Allianz Arena de Múnich ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. La Mannschaft abrió la lata de la mano de Florian Wirtz, pero posteriormente fue remontada gracias a una genialidad de Francisco Conceiçao y un tanto del propio CR7, tras un centro exquisito de Nuno Mendes. Los lusos se medirán en la final de las Nations League ante el ganador del España – Francia, que se juega este jueves a las 21:00 horas en Stuttgart.

La derrota de Alemania supuso un tremendo ‘palo’ para la afición local. La selección germana lleva en sequía desde su cuarta estrella conquistada en el Mundial de 2014. Muy criticado por la prensa alemana y por la propia afición en los últimos meses, Rüdiger no pudo estar presente en la semifinal ante el combinado portugués. Operado en el menisco izquierdo a finales del mes de abril, el central del Real Madrid no pudo acudir a la cita internacional.

Boateng defiende a Rüdiger

Al finalizar el encuentro, Boateng -ex compañero de Antonio en la selección- publicó una historia de Instagram con un mensaje revelador: «Sin Rüdiger, mejor, ¿No?», con un emoticono de «payaso». Este recado a la selección alemana y a su prensa no es pura coincidencia, ya que en los últimos meses el futbolista del Real Madrid fue duramente criticado por la prensa de su país.

❗️Jérôme Boateng defends Antonio Rüdiger: “Without Rüdiger. Better right?” 🤫🤡 pic.twitter.com/MWgFabxox1 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 4, 2025

Después de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, Antonio Rüdiger tuvo un accidente al final del partido con el colegiado del encuentro, Ricardo De Burgos Bengoetxea. El alemán lanzó desde el banquillo un hielo al árbitro, lo que le valió una expulsión directa y una sanción de seis partidos. Ante este episodio, la prensa alemana no tardó en cargar contra él.

El ex árbitro Thorsten Kinhöfer y ahora experto arbitral en el periódico BILD no se guardó nada hacia el central. «El comportamiento de Rüdiger es una vergüenza. El seleccionador nacional debería considerar si un hombre así puede seguir representando a nuestro país», explicó.

Gundogan, ex compañero de Rüdiger en la selección, también tuvo su recado. «Toni tiene un carácter provocador y agresivo, ese es simplemente su estilo en el campo. Es emotivo. En casos excepcionales, por desgracia se manifiesta de forma negativa. No hay duda de que fue un gran error. Tiene que asumir las consecuencias, ya sea en el ámbito deportivo o con la opinión pública, especialmente en Alemania», relató el ex mediocampista del Barcelona.

Rüdiger se perderá los primeros partidos del Mundial de Clubes

Antonio Rüdiger llegará al Mundial de Clubes, pero se perderá los primeros encuentros de la fase de grupos. Tras ser intervenido quirúrgicamente del menisco de su rodilla izquierda el pasado 29 de abril, se espera a que el zaguero regrese a la competición durante la expedición estadounidense.

Los servicios médicos del club confían en que podrá reincorporarse al equipo a tiempo para las fases decisivas del torneo, aportando su experiencia y solidez defensiva en el momento más importante de la competición.