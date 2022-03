El Bernabéu estrena ‘nueva’ torre

La actividad en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu sigue aumentando tras una semana en la que se notaron los efectos adversos por el paro del transporte. Un día más, nuestro experto en las obras del Bernabéu, Eduardo Bañón del canal de Youtube «Fanáticos Real Madrid», nos trae la última información sobre cómo se encuentra el coliseo blanco tras la ingente llegada de nuevas piezas a la obra.

En pasadas actualizaciones hemos ido hablando sobre la importancia de la llegada de nuevas piezas a la obra para poder recuperar el ritmo de ejecución de todas las líneas que han permanecido en stand by durante la pasada semana. Durante los últimos días hemos podido ver como las zonas de acopio de materiales, en distintas zonas del estadio, han ido llenándose de nuevos materiales.

Sin lugar a dudas, la actuación más destacada del día de hoy se ha producido en la zona de la Torre C. Tras varios días descansando a los pies del estadio, hoy, por fin hemos asistido al izado de la enorme pieza que cierra el cordón superior de la viga corona en el Fondo Norte. Esta enorme pieza ya se encuentra descansando sobre los pares de tubulares que parten de los dos cordones inferiores, instalados semanas atrás. Pero los trabajos en la zona no terminan aquí. Todavía tienen que instalar las cuatro tubulares restantes que esperan su momento junto a la Torre C para completar definitivamente la estructura de la viga corona. Si no hay ningún problema estos trabajos deberían poder llevarse a cabo durante la presente semana.

Llegan nuevos materiales

La llegada de nuevos materiales nos ha dejado actuaciones muy importantes como por ejemplo la instalación de las riostras exteriores de la cubierta Oeste. Estas piezas, que se comenzaron a instalar por sorpresa durante la tarde del martes, otorgarán ese aspecto circular a la cubierta del estadio que asoma por el lateral de Castellana del mismo modo que ya ocurre en el lateral Este desde hace meses.