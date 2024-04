Benzema tras recibir una ola de críticas: «No puedo ganar solo, ya no estoy en el Madrid»

Karim Benzema se ha defendido de las críticas por su falta de acierto acordándose del delantero que era en el Real Madrid. Cuando se cumplen dos años de su histórico hat trick contra el Chelsea en Stamford Bridge, en una Champions League que acabó levantando, el francés ha recordado el que fuera su club durante 14 temporadas para explicar su irregular momento de forma en el Al-Ittihad, equipo de Arabia Saudí al que se unió el pasado verano tras desvincularse de la entidad blanca.

Y es que su equipo no consigue carburar, cosechando un nuevo pinchazo el pasado viernes al no pasar del 0-0 ante Al Taawon. Benzema volvía a la alineación de Marcelo Gallardo, pero el francés no fue suficiente para que los de Yeda abrieran la lata. Es por eso que han aumentado de nuevo las críticas hacia un Benzema que, además de los problemas extradeportivos, lleva desde noviembre sin marcar un gol.

En total son nueve los que suma en la Liga saudí, cifras muy alejadas de sus propios registros anteriores y de los de Cristiano Ronaldo, que a sus 39 años es el pichichi del campeonato. «Porque no es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo», respondió al ser preguntado por este asunto. «Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí», añadió una vez cuestionado por sus planes de cara a la siguiente campaña.

Pero este no es el primer varapalo que recibe Benzema, que el pasado mes de febrero fue excluido de la lista de Gallardo para la Champions asiática. El entrenador tomó esta decisión para la ida de los octavos de final de la máxima competición del continente. El Al Ittihad viajó a Uzbekistán para medirse al Navbahor Namangan y lo hizo sin su principal estrella. El motivo es que cada club sólo podía incluir a cinco jugadores no asiáticos y, para aquella eliminatoria, el técnico decidió dejarle fuera.

Temporada oscura para Benzema

En su día, Gallardo ya decidió dejarle sin viajar a la gira del club por Emiratos. Benzema no se presentó a los primeros entrenamientos de la pretemporada al encontrarse atrapado en las Islas Mauricio por un ciclón que le impidió regresar a tiempo. Al no contar con el permiso del club, el entrenador decidió dejarle fuera de la gira. El delantero se reincorporó, posteriormente, en Yeda, pero su técnico consideró que no estaba en un estado óptimo para afrontar la ida de la primera eliminatoria de la Champions.

Los clubes asiáticos disponen de cinco fichas para extracomunitarios en la Champions. En el caso del Al Ittihad, cuenta con 10 futbolistas nacidos fuera del continente, por lo que Gallardo sólo puede llevar a la mitad. En aquel caso, optó por incluir a N’Golo Kanté, Fabinho, al central egipcio Ahmed Hegazy y a dos delanteros, el brasileño Romarinho y el marroquí Hamdallah.

Después de los diversos problemas con el anterior entrenador, Nuno Espírito Santo, y la mala racha del equipo en la primera vuelta de la Liga, que llevaron al club a destituir al técnico, tampoco parece terminar de congeniar con el nuevo técnico.