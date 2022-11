Benzema, Hazard y Tchouaméni no se entrenan y son baja contra el Celtic

Karim Benzema, Eden Hazard y Aurélien Tchouaméni no se ejercitaron en el último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Celtic en el estadio Santiago Bernabéu, por lo que no estarán en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions. El capitán sigue renqueante de la fatiga muscular que no le permitió jugar contra Sevilla, Leipzig y Girona, mientras que su compatriota, que se ha convertido en el dueño del pivote blanco, se perdió el último partido liguero por una sobrecarga. La novedad es Hazard, que no se ejercitó junto al resto de sus compañeros por problemas musculares y tampoco estará frente a los escoceses.

Se esperaba que Benzema se ejercitase con el resto del grupo para probar sensaciones de cara a liderar la delantera ante el Celtic. Pero estas no fueron buenas de inicio y el galo no saltó al césped en el último entrenamiento antes del encuentro. Será, por tanto, el cuarto partido consecutivo que se pierda. Un partido en el que los madridistas están obligados a ganar para no comenzar a generar dudas antes del parón del Mundial.

Tampoco se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros Tchouaméni. El francés fue baja de última hora en el duelo ante el Girona por una sobrecarga y Ancelotti no le forzará para jugar ante el Celtic. Ya anunció su baja el técnico minutos antes de que comenzara la sesión, en rueda de prensa.

Con quien sí que se contaba y tampoco estará ante los escoceses es Hazard. El belga es la gran sorpresa, puesto que ha vuelto a sufrir problemas musculares que le impedirán estar a las órdenes del técnico en el partido que cierra la fase de grupos de los blancos. El resto de la plantilla, sí que está a disposición del italiano.

El Real Madrid tiene que ganar al Celtic para asegurar la primera plaza de su grupo en la Champions. Si los blancos no son capaces de lograr los tres puntos, tendrán que mirar a ver qué hace el Leipzig contra el Shakhtar Donetsk. Si los alemanes ganan y los de Ancelotti no hacen lo propio, lograrían acaba líderes y meterían en un problema al vigente campeón de Europa.