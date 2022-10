Miedo a la invasión hooligan

El Real Madrid y la capital de España se preparan para una invasión escocesa. Se espera que más de 10.000 aficionados del Celtic aterricen en la ciudad en las próximas horas para apoyar a su equipo en el duelo ante el vigente campeón de Europa. Si bien es cierto que los británicos no se juegan absolutamente nada, ya que no tienen opciones de clasificarse para octavos de final de la Champions y no pueden alcanzar el tercer puesto para jugar la Europa League, para ellos es un partido histórico y quieren estar al lado de su equipo. Hasta aquí todo normal. El problema surge cuando más de 7.000 seguidores no tendrán entrada, por lo que no podrán acceder al estadio Santiago Bernabéu.

La afición del Celtic tomará la capital de España y sólo 3.000 podrán presenciar el encuentro en directo. La Policía Nacional está avisada y en alerta para velar por la seguridad de todos los ciudadanos antes, durante y después del encuentro. En principio, los seguidores más radicales no se caracterizan por ser especialmente violentos, pero por si aparece el más mínimo problema, agentes de la UIP están avisados para unirse a un dispositivo que, por el momento, no varía del de cualquier otro partido de competición europea.

El encuentro está catalogado de alto riesgo y la Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado un despliegue en el que participarán 385 agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad Especial de Caballería y de la Brigada Provincial de Información, que vigilarán las zonas aledañas al estadio. A este despliegue se unirán también 80 agentes de la Policía Municipal de Madrid, 40 componentes del Samur-Protección Civil, 3 del Cuerpo de Bomberos, 62 miembros de Cruz Roja y 1.254 vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. Además, como hemos informado anteriormente, el dispositivo se puede ampliar en cualquier momento si es necesario y las fuerzas de seguridad españolas están sobradamente preparadas.

Tres anillos y un “pastoreo”

El plan de la Policía Nacional para controlar a los aficionados del Celtic tendrá tres fases. Una primera de recepción o previa al partido, que se centrará en controlar a los seguidores desde que llegan a Madrid. Se les llevará a un punto, que será la Plaza Mayor, y allí se les vigilará. Después, entrará en juego la fase de partido, que se centrará en un “pastoreo” de los hinchas del Celtic hasta el Bernabéu y en controlar que su entrada al estadio sea segura. Y por último, habrá una última fase tras el duelo que se extenderá durante dos horas y tendrá como objetivo que los escoceses abandonen el coliseo madridista sin generar altercados.

La Policía Nacional ya ha tenido que lidiar con los aficionados del Celtic en los últimos años. En sus visitas a Sevilla en 2021 y a Valencia en 2019 generaron altercados, mientras que a Barcelona se desplazaron 20.000 seguidores, sólo 7.000 con entradas, y todo transcurrió con normalidad.