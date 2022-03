Karim Benzema no correrá el más mínimo riesgo en el Clásico que medirá a Real Madrid y Barcelona el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. La evolución del francés es favorable, pero hasta que no se someta el próximo viernes a pruebas de imagen que confirmen el alcance de las molestias que sufrió ante el Mallorca no se sabrá a ciencia cierta qué es lo que tiene el delantero. Durante toda la semana está trabajando en Valdebebas junto a los fisioterapeutas y, aunque las sensaciones son buenas, el tiempo juega en su contra.

Benzema trabaja a contrarreloj para poder estar el domingo ante los de Xavi Hernández. Karim lo va a intentar, pero si las molestias que sufre no desaparecen no forzará. Desde el club son conscientes que su presencia en el Clásico estará en el aire hasta el próximo sábado, cuando los de Carlo Ancelotti realizarán el último entrenamiento previo al partido contra el Barcelona. Lo que tienen claro todas las partes es que no es el momento de asumir riesgos. El partido es especial, pero la posición privilegiada de los blancos en la Liga no convierte el duelo en una final por el título.

Por lo tanto, lo que no hará el Real Madrid es forzar para el duelo como sí sucedió en la ida de los octavos de final de la Champions ante el PSG. El galo jugó en el Parque de los Príncipes tras realizar un solo entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. Su participación en el duelo estuvo muy lejos de su nivel y, aunque no tuvieron que lamentar males mayores en forma de recaída, el riesgo fue constante.

Hay que recordar que Benzema se lesionó tras hacer el tercer gol frente al Mallorca. El francés saltó para rematar un balón que terminó dentro de la portería, pero tras la caía sintió unas molestias que no le permitieron continuar. Intentó seguir, pero finalmente tuvo que pedir el cambio.

Citado por Francia

La selección francesa le ha convocado para los amistosos que tendrá que jugar el combinado galo contra Costa de Marfil y frente a Sudáfrica. Esta llamada se esperaba en el Real Madrid, ya que Benzema todavía no está descartado para el Clásico. No obstante, si no juega el duelo contra el Barcelona lo normal es que tampoco acuda con Francia. De esta forma, tendrá tiempo de sobra para recuperarse en Valdebebas durante el parón de selecciones.

Por otro lado, Mendy se sigue recuperando de su lesión, aunque está totalmente descartado para el duelo contra el Barcelona. Por otro lado, Rodrygo ya está recuperado y sí estará en el Clásico. Además, Ancelotti no tiene que lamentar ninguna ausencia más por el momento.