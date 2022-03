Mendy se pierde el Clásico y Benzema no está descartado

Mendy no estará en el Clásico. El futbolista francés sufre una lesión en el abductor izquierdo y estará entre 10 y 15 días de baja por lo que no estará disponible para el duelo contra el Barcelona. Karim Benzema se someterá a más pruebas el viernes pero su presencia en el partido del domingo no está descartada. Sí que estará Rodrygo, que entrenó con algo de dolor pero su golpe en el empeine no reviste de gravedad.

Mendy tuvo que pedir la sustitución tras sentir molestias musculares en el minuto 79 del duelo contra el Mallorca. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el francés han diagnosticado una lesión en el abductor izquierdo por lo que tendrá que estar al menos 15 días de baja. Se perderá el duelo contra el Barcelona y el gran objetivo es que llegue al 100% al duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

No está descartada la presencia de un Benzema, que será sometido a pruebas de imagen el próximo viernes. Tiene ligeras molestias pero evoluciona bien en el trabajo de recuperación. El delantero se lesionó tras hacer el tercer gol frente al Mallorca. El francés saltó para rematar un balón que terminó dentro de la portería, pero tras la caía sintió unas molestias que no le permitieron continuar. Intentó seguir, pero finalmente tuvo que pedir el cambio.

Rodrygo llega seguro

Diferente fue el caso de Rodrygo. El brasileño no se lesionó, le lesionaron con una dura entrada merecedora de tarjeta roja que quedó en una simple amarilla. El jugador del Mallorca llegó tarde y terminó pisando en el escafoides al brasileño, que se tuvo que retirar al vestuario. En la caseta le pusieron hielo y, por suerte, ha quedado en un golpe. Este miércoles entrenó con dolor pero estará sin problema en el duelo contra el domingo.