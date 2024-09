Bellingham vuelve al diamante

Regreso al pasado para Jude Bellingham. Por lo menos, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ante la ausencia de Mbappé, Carlo Ancelotti apostará por cuatro centrocampistas y dos delanteros, por lo que regresará el famoso diamante que tan buen resultado dio la pasada temporada, donde el inglés forma en la punta, uniendo el ataque con el centro del campo. Una especie de mediapunta, con trabajo defensivo cuando la posesión es del rival y libertad absoluta para pisar el área contraria y sorprender con sus arrancadas.

Bellingham regresará a la punta del diamante y el Real Madrid cambiará su esquema. Especialmente, en ataque. En esa posición, el inglés tratará de generar mucho peligro y de ser un verdadero quebradero de cabeza para la zaga rojiblanca. El año pasado, jugando casi siempre en esa posición, hizo 23 goles y repartió 13 asistencias.

Pero hay que decir casi siempre, porque contra el Atlético, precisamente, en el encuentro de Liga que se celebró la pasada temporada en el Metropolitano jugó de falso nueve y la experiencia no fue la mejor. El inglés no se encontró cómodo y el Real Madrid terminó perdiendo 3-1 contra los rojiblancos.

La importancia de Bellingham

Bellingham es un jugador capital para Ancelotti. Sobra decirlo, ya que en su primera temporada dejó claro que es top mundial, pero nunca está de más recordarlo. Los partidos en los que el italiano no ha podido contar con el inglés, los madridistas le han echado mucho de menos. Lógico. Nadie aporta más que el británico en el terreno juego. Desde que regresó tras superar su última lesión, casualidad o no, el nivel del equipo ha aumentado notablemente.

Bellingham no es un jugador box to box de esos que tanto gustan en la Premier, pero sí es un interior con una llegada prodigiosa. Espectacular. Posiblemente, la mejor llegada que hay en el fútbol mundial cuando se suma desde el centro del campo. Por ello, cuando Ancelotti esta temporada ha dado un nuevo giro a su posición dentro del campo, siempre ha tenido claro que no se iba a alejar del área.

El plan de Ancelotti es que Bellingham ocupe la posición de interior, pero sin dejar de mirar al área, cuando juegue con tres delanteros. Un jugador con mucho despliegue, pero por el que pasará mucho peso del juego del Real Madrid. Jude ha demostrado que puede jugar y hacer jugar. De alguna manera, está llamado a ser el motor del equipo y el encargado de aportar criterio al fútbol de los madridistas. Ante el Atlético, tendrá más libertad.

El derbi, su cuenta pendiente

Si en su primer año, Bellingham se convirtió en la pesadilla del Barcelona ganando los tres Clásicos, dos de ellos con goles determinantes suyos, ante el Atlético la situación ha sido muy diferente. Cuatro partidos, dos derrotas, un empate y sólo una victoria. Además, no ha sido capaz de hacer gol y sólo ha dado una asistencia. En el Metropolitano, es domingo, quiere empezar a cambiar su dinámica contra los de Simeone.