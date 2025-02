Bellingham podría librarse de la sanción tras su expulsión

Jude Bellingham podrá librarse de la sanción por su expulsión en El Sadar. Si se demuestra que no dijo lo que Munuera Montero recoge en su acta arbitral, el Comité de Competición no podrá sancionar al inglés. Según el colegiado, dijo «fuck you» en lugar de «fuck off», como apuntan desde el club. En caso de que no puedan demostrar que el árbitro no dice la verdad, Bellingham se expone a una sanción de entre dos y tres partidos, si se considera que ha sido desconsideración, aunque la pena puede ir de cuatro a 12 si lo que se expone es que insultó al árbitro.

Según el árbitro, Bellingham le dijo «fuck you», que traducido sería algo así como «vete a la mierda». Ancelotti, al defender al inglés en la rueda de prensa de después del partido, señaló que lo único que le dijo el futbolista fue «no me jodas», aunque el técnico madridista se equivocó al traducirlo.

Será el Comité de Competición el que deba decidir qué le dijo Bellingham al colegiado y actuar en función a ello. Si consideran que el británico insultó a Munuera Montero, le podrían caer entre cuatro y 12 partidos de sanción. Así lo recoge el artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF. En él se indica que «insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos».

Insulto o desconsideración

Esa sanción de cuatro a 12 partidos haría que el inglés se perdiera partidos tanto de Liga como de Copa del Rey. Esto afectaría, como mínimo, a los duelos contra Girona, Real Sociedad –ida de semifinales de Copa–, Betis y Rayo Vallecano.

Si, como parece, Competición considera que lo de Bellingham fue desconsideración hacia Munuera Montero se le aplicaría el artículo 124 en el que se señala que «siempre que la acción no constituya falta más grave». Según el propio artículo, la sanción puede ir de 2 a 3 partidos. En este caso, sólo afectaría a los de Liga, por lo que podría estar para las semifinales de la Copa ante la Real Sociedad. Se perdería, como mucho, los encuentros contra Girona, Betis y Rayo.

Bellingham expuesto a una sanción

Munuera Montero no lo dudó. El colegiado le expulsó en el minuto 39, después de que hablara con Bellingham por una acción del partido. En concreto, el madridista le reclama una falta pitada contra los blancos y le dice «si eso es falta, lo de antes es penalti». Entonces el árbitro le dijo que se calmara, a lo que el inglés respondió con el ya famoso «fuck off».

Aunque Bellingham podría librarse de la sanción. Si el Real Madrid demuestra que el inglés no dice «fuck you» como dice el árbitro, Competición no podrá sancionar al jugador del conjunto blanco. Algo que ya sucedió el pasado curso, con Greenwood y el Getafe. Fue expulsado por dirigirse al árbitro diciéndole «fuck you» pero el conjunto azulón pudo demostrar que no se refirió al árbitro en esos términos y quedo sin sanción.