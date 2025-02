Ancelotti traduce mal el ‘fuck off’ de Bellingham: dice que es ‘no me jodas’ cuando es ‘vete a la mierda’

Carlo Ancelotti ha traducido de manera incorrecta este sábado en rueda de prensa el significado de las palabras que Jude Bellingham pronunció en inglés y que le costó la expulsión en el minuto 39 de la primera parte del tenso partido entre Real Madrid y Osasuna en El Sadar.

«La roja a Bellingham… creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Se ha equivocado, la traducción de fuck off en español es «no me jodas», no es algo… Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido», explicó el técnico italiano al ser preguntado sobre la polémica acción que le supuso la roja al internacional con Inglaterra.

Sin embargo, la traducción más correcta de las palabras que dijo Bellingham sobre el terreno de juego sería» vete a la mierda». Lo que está claro es que ‘fuck off’ es menos grave que ‘fuck you’». Esta última afirmación es mucho más rotunda y hubiera hecho una clara alusión al colegiado Munuera Montero, pero con el «fuck off» el comentario puede ser más genérico.

Asimismo, esta expresión en inglés también puede traducirse como «joder», una palabra que por mucho que sea malsonante representa una coletilla de lenguaje coloquial que todos usamos prácticamente a diario. Y es que en castellano no es lo mismo decir «que te jodan» a «no me jodas».

Y es que según el video que leyó los labios de Jude, el centrocampista del Real Madrid le dijo a Munuera Montero: «Te estoy hablando con respecto, fuck off». Tras la roja, el colegiado andaluz le explicó a Modric por qué lo había echado del campo.

«Me dijo fuck you», le dijo el árbitro al futbolista croata, lo que da a entender que ha malinterpretado la expresión que soltó Bellingham en El Sadar. En zona mixta, Bellingham declaró: «Estoy tranquilo, es una expresión que me he dicho a mí mismo desde que tengo 17 años».

Munuera Montero frenó al Madrid

El Real Madrid no ha pasado del empate este sábado en el estadio de El Sadar y sigue primero de la Liga con 51 puntos. Eso sí, el liderato corre el riesgo de perderlo el equipo blanco si Atlético (49) o Barça (48) vencen en sus respectivos partidos.

Se trata de la tercera jornada consecutiva sin ganar en la competición doméstica del conjunto que dirige Carlo Ancelotti. El partido en Pamplona se convirtió en un auténtico escándalo por el lamentable arbitraje de Munuera Montero, quien demostró desde el comienzo del choque que quiso ser el protagonista del partido ante Osasuna.