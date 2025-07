Bellingham pasa del Barcelona y de Nico Williams: «No me importa»

Tchouaméni, Bellinghan y Arda Güler fueron los tres jugadores del Real Madrid que atendieron a los medios de comunicación en la previa del encuentro de cuartos de final del Mundial de Clubes que enfrentará a los blancos contra el Borussia Dortmund en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Bellingam comenzó hablando de la ausencia de su hermano Jobe en este partido por sanción: «Es una pena que no pueda estar en este partido. Hubiera sido un momento muy especial para mi familia, especialmente compartirlo con mi hermano, que también está aquí. Pero esto es parte del fútbol: las sanciones, las tarjetas amarillas… son cosas que uno tiene que aceptar. Estoy seguro de que tendré otra oportunidad más adelante».

También habló del fallecimiento de Diogo Jota y André Silva en un accidente de tráfico: «Cuando escuché la noticia, me impactó muchísimo. Quiero mandar todo mi amor y apoyo. Es una situación inimaginable, pero el mundo del fútbol siempre se une en estos momentos. Espero que la familia reciba la privacidad y el apoyo que necesitan. Lo siento de verdad».

Regresando a su hermano, valoró su fichaje por el Borussia Dortmund: «Estoy muy orgulloso. Cuando surgió el interés, traté de no intervenir demasiado. Quería que tomara su propia decisión. Cuando me dijo que iba a fichar por el Dortmund, sentí una pequeña celebración interna. Sé que es un gran lugar para desarrollarse. Tienen un historial increíble formando a los mejores talentos. Saben cómo darles las experiencias adecuadas sin ponerles demasiada presión».

«Intenté mantenerme al margen. Él venía de vivir unas semanas intensas con el playoff con Sunderland y no quería abrumarlo. Hablamos todos los días, pero no tanto de este tema. Si necesitaba consejo, yo estaba ahí, pero no era mi papel decirle qué hacer. Estoy para apoyarlo, no para tomar decisiones por él», añadió.

El inglés no se pronunció sobre lo ocurrido con Nico Williams y el Barcelona: «No me importa. Es algo que no afecta al Real Madrid. Así que, lo de Nico no me importa. No es una noticia del Real Madrid».

Bellingham también habló de la filosofía de Xabi Alonso: «Nos estamos adaptando. Aún no puedo decir que la hayamos absorbido del todo, porque los partidos y entrenamientos en España son muy diferentes a lo que estaba acostumbrado. Pero partido a partido estamos avanzando. Ahora no sólo ganamos por acciones individuales, sino que tenemos más control de los partidos. Es una señal muy positiva y se nota en el ambiente del equipo y en los aficionados».

Por último, habló del césped de los estadios: «Es algo a lo que hay que acostumbrarse, sobre todo viniendo de Inglaterra. En los primeros partidos me costó adaptarme, aunque también hemos tenido campos en muy buen estado. En general, ha sido una gran experiencia. Estoy agradecido de estar aquí, luchando por un título y viendo cómo el fútbol crece en Estados Unidos. Se nota que hay apetito por el juego».

«No me considero el jefe»

«Hemos trabajado bien estos días y estamos listos para el partido. Sabemos que tenemos que ganar para seguir adelante en el torneo. El Dortmund es un gran equipo, pero tenemos muchas ganas de jugar y competir al máximo nivel», comentó sobre cómo llega el equipo a este partido.

Tchouaméni también habló de su rol: «No me considero el jefe de la defensa, todos los jugadores somos importantes en esta plantilla. Es cierto que jugar como central, sobre todo en una línea de tres, me está resultando más natural gracias a mi experiencia previa y a mi formación como mediocentro. Poco a poco me estoy acostumbrando más a esa posición y creo que estamos sacando beneficio de ese sistema porque nos ayuda a tener más el balón y jugar bien».

El francés habló de la adaptación a Estados Unidos: «No es la primera vez que jugamos en Estados Unidos, solemos venir en pretemporada. Es verdad que el primer partido fue duro por las condiciones, sobre todo por el calor en Miami, pero poco a poco nos estamos adaptando. El césped no siempre es perfecto, pero hay que jugar igual. Estamos preparados para cualquier situación».

El galo analizó el trabajo con Xabi Alonso: «Este torneo está sirviendo para seguir creciendo con el nuevo entrenador. Estamos en un momento de transición y adaptación, pero cada día nos entendemos mejor con Xabi. Su forma de trabajar es muy clara. A nivel colectivo, el objetivo es claro: queremos ganar este Mundial de Clubes. Es una gran oportunidad para el club y vamos a luchar por ello».

Por último, habló de Mbappé: «Kylian se está encontrando mejor poco a poco. Ya pudo jugar algunos minutos contra la Juventus y creo que mañana podrá tener más protagonismo. Lo vemos con confianza y con ganas. Estamos felices de tenerlo de vuelta».

«Xabi me ha pedido equilibrio»

«Me siento cómodo. En esa posición tengo que hacer un poco de todo: defender, organizar… Xabi Alonso me ha pedido equilibrio y creo que lo estoy consiguiendo. Estoy tranquilo y con confianza», comentó Arda Güler sobre su adaptación con el donostiarra.

También comentó su entendimiento con Bellingham: «Nos entendemos muy bien. Jugar cerca de Jude facilita mucho las cosas, tiene calidad, visión y capacidad para llegar al área. Estamos compenetrados y eso se nota en el juego del equipo».