Bellingham: «Nosotros nos tomamos el partido muy en serio y queremos ganarlo todo»

Bellingham fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa Intercontinental que enfrenta a los blancos con el Pachuca en el estadio de Lusail, Qatar. Los blancos buscan ante el conjunto mexicano el segundo título de la temporada tras haber conseguido la Supercopa de Europa frente a la Atalanta.

«Es un placer poder pelear por otro título y espero que podamos conseguir un nuevo trofeo», comenzó Bellingham. Sobre si es el líder del Real Madrid, fue claro: «Hay muchos líderes y me han elegido a mí para este rueda de prensa. Lo más importante es que todos nos respetamos y podemos delegar responsabilidades. Confiamos los unos en los otros. Tengo liderazgo como jugador y persona, pero el resto del equipo también».

Sobre su momento actual y su racha goleadora, explicó lo siguiente: «Los últimos partidos he podido atacar más esas áreas y recibir el balón en situaciones peligrosas. Es algo que me encanta y espero seguir». «No hemos empezado bien. Damos un paso atrás y otro adelante. Pero es una temporada muy larga y seguro que podemos darle la vuelta a la situación jugando bien al fútbol», comentó sobre el momento del equipo.

Bellingham también habló de cómo maneja la presión: «La presión es un privilegio. Juego para uno de los mejores clubes del mundo. Esperar que no venga acompañado de presión es una tontería. Soy un aficionado al fútbol y entiendo como funcionan las cosas. El ruido exterior es algo de esperar, pero si sabemos cuál es nuestro rendimiento, es lo más importante».

«Nunca he jugado para un club de la Premier League. Cuando el Real Madrid va a cualquier competición lo hace para ganar. Nosotros nos tomamos el partido muy en serio y queremos ganarlo todo», aseguró. Sobre el The Best: «Es un placer jugar con Vinicius. Ayuda muchísimo al equipo y si se lo lleva estaría muy contento por él».

Bellingham habló de las lesiones: «El calendario se va acumulando y eso pasa factura. Si queremos ganar títulos hay que disputar muchos encuentros, es lo que toca. Tuve un buen descanso durante el verano, pero ahora jugamos cada tres días».