Bellingham lo apuesta todo al Mundial de Clubes

Jude Bellingham quiere llevarse el Mundial de Clubes. A dos semanas de celebrarse el torneo, el centrocampista del Real Madrid ha dejado claras sus ambiciones respecto a la expedición madridista por Estados Unidos. Frente a la temporada decepcionante que vivieron los blancos, el inglés tiene la intención de vestirse como el talismán de Xabi Alonso.

La temporada del Real Madrid no ha estado a la altura de las expectativas, y Jude Bellingham tampoco ha brillado como en su primer año. Sin embargo, los números demuestran que el futbolista de Stourbridge sigue siendo una pieza clave en el equipo. Tras una campaña anterior en la que firmó 23 dianas y 13 asistencias en 42 partidos, conquistando tanto la Liga como la Champions, el internacional inglés ha experimentado un leve descenso en sus registros: 14 tantos y 14 pases de gol en 52 encuentros.

Aun así, estas cifras resultan notables para un mediocampista ofensivo que, además, ha desempeñado funciones tanto de interior como de centrocampista puro. Bajo la tutela de Xabi Alonso, Jude Bellingham tendrá un rol crucial en las ofensivas madridistas. El británico lo sabe y quiere ser el pulmón del entrenador español.

Bellingham quiere ser un líder

Para ello, hay que demostrarlo desde el primer día, en el Mundial de Clubes. «Para nosotros es una oportunidad de ganar otro título. Una oportunidad de ser los primeros en ganar este. No es algo que nos tomemos a la ligera. Es un poco de historia porque no hay muchas cosas que puedas conseguir que no se hayan hecho antes en un club como el Madrid. Así que está bien tener algo que es una nueva oportunidad», explicó el ‘5’ del Real Madrid en su entrevista con TNT Sports.

Jude también relató que será excitante disputar esta nueva competición, ya que los madridistas repartidos por todo el globo estarán presentes para apoyar al equipo. «Nuestros partidos serán brillantes porque tenemos aficionados en todo el mundo. Estuvimos en pretemporada y cada vez acudían más gente y será bonito para nosotros. Siempre confiamos en el apoyo que recibimos, sin importar dónde jugamos. Habrá equipos que nos siempre tienen la oportunidad de jugar con esta cobertura», zanjó.

Operación post Mundial

Sin embargo, la ambición de Bellingham en el Mundial de Clubes tiene un trasfondo importante: el inglés sabe que, una vez finalizado el torneo, tendrá que pasar por el quirófano para solucionar definitivamente los problemas en su hombro derecho, una lesión que ha arrastrado durante toda la temporada y que le ha condicionado en varios tramos del curso. El Real Madrid ha dado carta blanca al jugador para que se opere tras el torneo o cuando considere, lo que podría suponer una baja de hasta cuatro meses de competición para el mediocampista.

Por este motivo, el Mundial de Clubes se presenta como una oportunidad única para que Bellingham se reafirme como líder y deje su huella antes de afrontar el periodo de recuperación. El club y el propio futbolista son conscientes de que la intervención quirúrgica es necesaria para evitar futuras recaídas, aunque ello implique perderse una parte importante de la próxima campaña. Así, el inglés encara el torneo con la determinación de sumar un nuevo título y despedir la temporada 2024-25 por todo lo alto.