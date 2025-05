El Real Madrid da carta blanca a Bellingham para su operación de hombro

El Real Madrid no pondrá ningún pero a Jude Bellingham si decide operarse del hombro. El club tiene claro que el futbolista deberá pasar por el quirófano en algún momento y respetará los plazos que el inglés tome para hacerlo. La lesión que arrastra desde finales de 2023 le hace tener molestias constantes en la articulación, por lo que deberá ser intervenido para acabar con ellas. Todo está en manos del jugador. Cuando él decida pasar por el quirófano, el club lo aceptará, ya sea nada más terminar el Mundial de Clubes o más adelante.

El futbolista lleva más de un año con el hombro izquierdo tocado. Desde su temporada de debut en el equipo madridista, ha jugado con protecciones y con molestias. Fue en noviembre de 2023, en un partido contra el Rayo Vallecano, cuando sufrió una luxación de la que no se recuperó al 100%. Se perdió los cuatro siguientes partidos del Real Madrid y de Inglaterra y, tras ello, reapareció con un aparatoso vendaje que ha mantenido desde entonces.

El club entiende que tendrá que pasar por el quirófano para poder recuperarse por completo de estas molestias. Sin embargo, como han hecho hasta la fecha, no decidirán cuándo será. Dejarán que el jugador sea quien tome la decisión de cuando pasará por el quirófano. En su momento, someterse a una cirugía era complicado por el tiempo que debería estar de baja, puesto que la recuperación se iría hasta los cuatro meses. Ahora, el calendario les da un ligero respiro tras el Mundial de Clubes, por lo que podría ser esa la fecha elegida por Bellingham para poner fin a sus problemas en el hombro.

De esta manera, será el futbolista quien marque los tiempos. El Real Madrid le dará carta blanca para que tome la decisión en el momento que quiera, como ya adelantó en su momento The Athletic. Lo que sí que está claro es que Bellingham debe pasar por el quirófano en un momento u otro para poner fin a sus problemas en el hombro. No hay otra solución que no sea la de someterse a una operación, como barajan los informes de los servicios médicos del Real Madrid.

Bellingham decidirá cuándo operarse el hombro

La lesión de Jude Bellingham en el hombro viene de lejos. El futbolista del Real Madrid comenzó a sufrir estos problemas en un partido ante el Rayo Vallecano que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cuatro encuentros. Sin embargo, entonces se tomó la decisión de no operarse, debido al apretado calendario del conjunto madridista, que apenas ha tenido tiempo de descanso en las dos últimas temporadas.

Bellingham empalmó su primera temporada en el Real Madrid con la Eurocopa, en la que llegó a la final con Inglaterra. Sin apenas vacaciones, comenzó la presente campaña, puesto que jugó la Supercopa de Europa el 14 de agosto, exactamente un mes después de que finalizara el torneo continental con su selección. El calendario no ha dado respiro a los madridistas este curso, en el que además han sufrido numerosas lesiones importantes que han dejado en cuadro a la plantilla de Ancelotti.

Por estos motivos, todo indica que el momento adecuado para que Bellingham se someta a la operación en su hombro izquierdo llega después del Mundial de Clubes. La cita finalizará el 14 de julio, por lo que si el futbolista decide pasar entonces por el quirófano, estaría hasta mínimo octubre de baja. Llegaría a tiempo para el primer momento clave de la temporada: el primer Clásico, las últimas jornadas de la fase de liga de Champions y las últimas jornadas de clasificación para el Mundial con Inglaterra.