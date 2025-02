Bellingham: «El árbitro no ha entendido bien el inglés…»

Jude Bellingham compareció ante los medios de comunicación tras ser expulsado en el duelo que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. «Está claro que cometió un error y hubo una mala comunicación. Recuerdo bien el incidente, pero también he visto el video y el video no coincide con el informe. No quiero entrar en demasiados detalles de lo que se dijo, pero es como una expresión como ‘joder’, y es difícil cuando el árbitro no está seguro de determinar que he dicho algo que no he dicho», comenzó.

«Como resultado, eso afecta al equipo. Y sabes, sólo quiero asegurarme de que el equipo sepa que no fui lo suficientemente irresponsable como para ponerlos en una situación en la que intencionalmente quisiera dejarlos en esa posición. Espero que el vídeo sea revisado y se vea que no es lo mismo que el informe y que, en el futuro, la Federación pueda tener esto en cuenta, porque es una evidencia importante y, obviamente, no podemos cambiar el resultado de este partido, pero me gustaría pensar que en el futuro habrá un cambio. No hubo ningún insulto. Fue una expresión para mí mismo. Ni siquiera me dirigía al árbitro, pero obviamente hubo un malentendido y se creyó que se lo dije a él. Creo que él estaba, tal vez, buscándolo un poco. Pero no, en absoluto. No hubo insulto hacia él. Creo que se puede ver claramente en el video», añadió.

Bellingham continuó con su defensa: «Este es un malentendido con el árbitro. El año pasado tuviste la misma situación en Valencia. Tuviste que tener una pequeña conversación con el árbitro. Así que esta es una situación que debe resolverse».

Bellingham, que explicó que habla inglés dentro del campo, comentó lo siguiente: «Tal vez debería intentarlo en español. Pero lo del año pasado fue un poco más difícil. No hubo intención de insultarlo. No hubo insulto. Y por esa razón, creo que se puede ver que hubo un malentendido y un error».

Además, fue claro al asegurar que cree que no debe ser castigado «por hablar en un idioma diferente». «Creo que es importante saber que hay árbitros brillantes en España. Creo que los otros incidentes tal vez han empañado la calidad de algunos de ellos».