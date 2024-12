Bellingham aprovecha el Boxing Day para ver jugar a su hermano con el Sunderland

Jude Bellingham aprovechó las vacaciones navideñas para acudir este jueves al estadio Ewood Park a presenciar desde la grada el partido que jugó su hermano Jobe con el Sunderland frente al Blackburn Rovers correspondiente a la Championship (la segunda división en Inglaterra).

El futbolista inglés del Real Madrid estuvo en el feudo del Blackburn en compañía de sus padres para apoyar a su hermano pequeño de 19 años, que disputó la totalidad del encuentro en el doble pivote del Sunderland.

La familia Bellingham pudo haberse llevado una enorme alegría en su visita a Ewood Park si el Blackburn no hubiera empatado en el minuto 90 con un tanto de Harry Leonard. Y eso que el equipo de Jobe remontó el gol inicial de los locales con dos goles en apenas cuatro minutos de Rigg e Isidor.

👋🏻🤵🏽‍♂️ Jude Bellingham, in attendance at Blackburn vs Sunderland to follow his brother Jobe in action.

19 year old talent has 7 G/A in 19 Championship games this season, doing very good. pic.twitter.com/BeveULa5RL

