Bayern – Real Madrid: el Clásico de Europa

Es el Clásico de Europa. Al Real Madrid se le pueden buscar enemigos emergentes de gran calidad, como el Manchester City, con el que se ha visto las caras en las tres últimas ediciones de la Champions, pero cuando los blancos se enfrentan al Bayern de Múnich se respira algo diferente. Algo especial. Dos jerarcas frente a frente. Dos gigantes sobre un terreno de juego.

Bayern de Múnich y Real Madrid se verán las caras por vigesimoséptima vez a lo largo de la historia. En los 26 enfrentamientos anteriores, los blancos ganaron en 12 ocasiones, los alemanes en 11, mientras que tres veces han firmado tablas. Los madridistas han sido capaces de no caer derrotados en los últimos siente duelos, lo que le ha permitido superar las tres últimas eliminatorias. Eso sí, siempre reinando la máxima igualdad, salvo en 2014, cuando los de Ancelotti le endosaron un 0-4 a los de Baviera, que en aquel momento estaban entrenados por Pep Guardiola.

El Real Madrid llega a esta cita tras hacer, lo que se puede explicar, como lo más difícil. Ahora, tienen que hacerlo bien. La Decimoquinta está a tres partidos, pero la realidad es que el reto que tienen por delante todavía los blancos es enorme. Primero, tratar de eliminar a un Bayern que es lo más parecido a los blancos en el Viejo Continente. Y luego, si logran este complicado reto, pelear por un título donde el PSG de Mbappé o un Dortmund con nada que perder no lo pondrá nada sencillo.

Por todo ello, el vestuario del Real Madrid afronta esta eliminatoria con el mismo respeto que ante el Manchester City en cuartos de final. Si bien es cierto que sobre el papel los alemanes parecen algo más débiles que los ingleses, vigente campeón de Europa, en la caseta madridista explican que los bávaros «siempre tienen una bala más en su pistola».

Todo un Clásico de poder a poder que Ancelotti, que conoce a la perfección al Bayern, definía de la siguiente manera: «Si tengo que comparar, ellos son muy buenos en transiciones, tienen jugadores muy rápidos y pueden jugar de distintas maneras; con una presión alta, con un bloque bajo… Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara y podemos jugar los partidos de distinta manera».

Nacho y Tchouaméni parten con ventaja

La gran duda en la alineación del Real Madrid es saber quién será el compañero de Rüdiger en el centro de la defensa. El italiano ensayó el pasado domingo, en la última sesión previa a viajar a Múnich, con Nacho en la medular, mientras que Tchouaméni formaba en el centro del campo. Es decir, el damnificado era Camavinga.

No obstante, el italiano tendrá que debatir esta decisión con su cuerpo técnico hasta el final. Deberá valorar cuál es la mejor opción y, además, debe guardarse balas en el banquillo. Más complicado lo tiene Militao, aunque no se debe descartar nada. Donde no parece que haya duda es en el lateral derecho, donde Lucas Vázquez suplirá a Carvajal, que será baja por sanción.

Un Bayern bajo en defensas

Kane es la principal amenaza de los alemanes junto al joven Musiala y su desequilibrio, capaz de inclinar la balanza a su favor en cualquier momento. A esto y a su solidez en el Allianz en la Champions – solo han perdido uno -ante el PSG, en cuartos en 2021- de sus últimos 24, enlazando 15 duelos sin perder- se agarra un Bayern que viene de ganar 2-1 al Eintracht y que tendrá a más de 70.000 gargantas apoyándolos.

Aunque su principal preocupación debe ser no mostrarse frágiles en defensa ante un tridente integrado por Vinicius-Bellingham-Rodrygo. Con la baja de De Ligt atrás, el surcoreano Kim Min-jae será el elegido, con Upamecano entre algodones. También necesitarán al mejor Manuel Neuer en portería, factor clave para aguantar ante los blancos.

No obstante, la historia reciente del Bayern con conjuntos españoles no es demasiado alentadora para los alemanes. De las últimas nueve eliminaciones en Europa del campeón en 2020, seis fueron ante equipos de la Liga, y no pasa un cruce ante clubes españoles desde el 2-8 en los cuartos de la edición de la pandemia en 2020.

Bayern – Real Madrid: posibles onces