El Bayern ya calienta el partido ante el Real Madrid: «Hay que matarles»

Diez años después de aquel famoso «arderán los árboles», el Bayern de Múnich vuelve a calentar el partido de vuelta de semifinales de Champions League ante el Real Madrid. Esta vez ha sido Serge Gnabry, uno de sus principales jugadores, quien ha empezado a jugar dialécticamente el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

El futbolista alemán, que jugó 11 minutos en el encuentro de ida en el Allianz, ya ha calentado el partido de vuelta con unas declaraciones dirigidas al Real Madrid. Tras perder ante el Stuttgart en la Bundesliga, Gnabry fue uno de los jugadores del Bayern que habló a la prensa y se dedicó a amenazar futbolísticamente al Real Madrid

«Tenemos que aprovechar las ocasiones de gol que creemos y luego hay que matarles», dijo el futbolista del Bayern de Múnich sobre cómo quiere que sea el partido en el Bernabéu. Ese «hay que matarles», que se refiere al plano futbolístico, supone ya calentar el partido de Copa de Europa entre los dos principales equipos del continente. Según cuenta la prensa alemana, en el vestuario del Bayern se tiene esa sensación que expresó Gnabry: si aprovechan las ocasiones y después están concentrados, pasarán a la final.

«Quizás podríamos haber marcado uno o dos goles más en el partido de ida. Tenemos que aprovechar mejor nuestras ocasiones», añadió Gnabry, el futbolista al que Thomas Tuchel, entrenador del Bayern, da por hecho que meterá gol en el Bernabéu. «Va a marcar, no sé cómo, pero va a marcar gol», dijo el técnico sobre Gnabry. También Tuchel aseguró que Gnabry marcaría en el partido de ida y sólo le dio unos pocos minutos en la segunda marte. Eso sí, la importancia de Gnabry para el Bayern es muy grande y el internacional alemán venía de lesión.

Tuchel es más cauto que Gnabry

El propio Thomas Tuchel, tras perder ante el Stuttgart, fue más cauto sobre el partido ante el Real Madrid. «Lo que importa son ahora los próximos cuatro días», dijo tras caer ante un rival directo en la Bundesliga. El Bayern cayó ante el Stuttgart por 3-1 y sólo saca dos puntos a ese equipo en la clasificación, por lo que podría hasta perder la segunda plaza en la clasificación, toda una debacle para los bávaros.

«No voy a perder ni un sólo minuto más en este partido», dijo Tuchel en referencia al duelo de liga ante el Stuttgart. Se centra en el decisivo partido ante el Real Madrid en el que el Bayern se juega toda una temporada: «Espero al cien por cien» que su equipo «muestre otra cara».

En este encuentro ante Stuttgart, y pese a su importancia por ese segundo puesto en la Bundesliga, Tuchel hizo rotaciones y dejó fuera del once a seis de los que fueron titulares ante el Real Madrid en el Allianz: Mazraoui, Goretzka, Laimer, Musiala, Müller y Sané. No le salió muy bien al Bayern, que se la pegó en Stuttgart. Estos futbolistas no salieron de inicio ante el Stuttgart, algo que sí hizo Guerreiro, que fue la nota negativa del Bayern, ya que cayó lesionado y será difícil que llegue al partido del miércoles en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Bayern buscan este miércoles el billete a la final de la Champions que se disputará el próximo 1 de junio en el estadio de Wembley de Londres.