Balboa revoluciona las redes con un polémico discurso sobre el racismo y Vinicius

La rueda de prensa de Vinicius previa al España-Brasil ha provocado todo tipo de opiniones y reacciones. El brasileño del Real Madrid sufre racismo por parte de las aficiones rivales cuando el equipo blanco juega fuera de casa desde un tiempo a esta parte y el jugador acabó explotando ante los medios. El delantero, la víctima de todos estos insultos por parte los racistas que acceden a los campos y que se reúnen antes de los partidos fuera de los estadios, se derrumbó y no pudo evitar las lágrimas a la par que confesaba que estaba perdiendo la ilusión por jugar al fútbol.

Ante esto, Javier Balboa, ex futbolista del Real Madrid y actual colaborador de El Chiringuito de Jugones, le lanzó un consejo que causó polémica tanto en el plató del programa como en las redes sociales. «Tontos y maleducados hay siempre. Si Vinicius es negro y Rüdiger es negro, se van a meter con los dos, pero si consiguen que le afecte a Vinicius, van a ir a por él siempre», comenzó su exposición Balboa.

«No hay nadie que salga de su casa pensando en ir a por Vinicius. Pensarán en ir a por Vinicius, Rüdiger, Camavinga, Militao… ¿A quién le afecta, a Vinicius? Pues a por ese. Por eso él tendrá que trabajar en no darse la vuelta y en no encararse porque al final les está dando alimento para que en lugar de diez sean cincuenta, aunque eso no quita que tenga que denunciar los insultos», prosiguió su polémico consejo el ex futbolista.

Al ser discutido por el periodista Tomás Roncero, quien pedía no legitimizar este tipo de comportamientos, Balboa señalaba a las imágenes de Vinicius llorando en rueda de prensa. «El que está sufriendo y al que le está repercutiendo es a él, no a nadie más. El racismo existe. Aunque España no es un país racista te vas a encontrar con cualquier subnormal en cualquier sitio, es evidente», apuntaba el colaborador antes de exponer su experiencia personal.

El consejo de Balboa a Vinicius Jr.

«A mí con trece o catorce años, cuando aún no estaba en el Madrid, me hacían pintadas diciendo ‘Balboa, muérete’ en campos sin seguridad. ¿Y yo qué hacía? Jugaba, les metía cinco goles y me iba para casa. Lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo. Vinicius lo tiene que denunciar, lo ha hecho, perfecto, y a partir de ahí que la Liga tome medidas, pero él tiene que intentar trabajarlo para su bienestar y el del equipo», fue el consejo de Balboa a Vinicius Jr.

Para zanjar su discurso, el ex jugador del Real Madrid señalaba también al entorno de Vinicius. «Toda la gente que tiene a su alrededor y que viven de él deberían decirle alguna vez que pare, que no siga actuando así porque le repercute en su rendimiento y es una pena porque tiene condiciones para ser el número uno. Le tienen que decir que debe centrarse en su alimentación, en su recuperación, que cuando le digan algo él se dé la vuelta y meta tres goles pero no puede darles munición. Ahora, después de esto (la rueda de prensa) va a ir a peor», señaló Balboa creando la polémica inmediatamente en redes sociales.