Autobús del Real Madrid: a qué hora llega al Santiago Bernabéu y cuál es su recorrido

Real Madrid y Liverpool se miden en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en un encuentro que se disputará este miércoles a partir de las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Como es habitual en los partidos más importantes de Champions League del Real Madrid, los aficionados incondicionales del equipo merengue acompañarán a los jugadores desde horas antes del choque, incluyendo el ya clásico recibimiento del autobús a su llegada al Santiago Bernabéu.

En esta ocasión no se espera un recibimiento por todo lo alto en comparación con otros encuentros históricos, no ya por ser una ronda de octavos de final aún lejana, moderadamente, a la fase más decisiva de competición, si no por la magnífica renta que sacó el Real Madrid, de su visita Anfield Road, estadio del Liverpool, del que los blancos lograron marcharse con un resultado favorable de 2-5. Por este motivo, otros recibimientos parece que quedarán lejos en cuanto a afluencia del que puedan brindar los aficionados madridistas a los jugadores, pero no cabe duda de que cientos, quizá miles de seguidores, pueden agolparse a las puertas del estadio Santiago Bernabéu para dar el último aliento a los suyos antes de la entrada al coliseo blanco, donde se jugará un partido capital para las aspiraciones del club en la presente temporada.

Como ya es habitual, el Real Madrid llegará al estadio Santiago Bernabéu aproximadamente dos horas antes de la celebración del partido, pudiendo retrasarse algo una llegada que se prevé entre las 19:00 horas y las 19:20 horas del miércoles 15 de marzo. No existe una hora concreta para la llegada de los aficionados, sobre todo teniendo en cuenta que el encuentro se disputa entre semana y las horas no son las mejores para acercarse a los aledaños del Santiago Bernabéu, tampoco para su acceso debido al tráfico de la capital. Sin embargo, se aconseja la llegada para ir cogiendo un buen sitio en torno a las 18:30 horas un momento en el que la policía ya estará controlando el tráfico y la localización de los peatones que quieran ver en primera línea la llegada del autobús del Real Madrid.

La llegada del autobús del Real Madrid

El trayecto del autobús del Real Madrid comenzará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, después de un paso por varias carreteras de circunvalación , el vehículo saldrá de la M-30 para coger lo antes posible la calle Concha Espina, por la que bajarán hacia su llegada al Santiago Bernabéu, que se reproduce en la Plaza de los Sagrados Corazones, lugar con mayor afluencia de público en el recibimiento del autobús del Real Madrid, antes de encarar ya una cortada Padre Damián en la que el autobús depositar a los jugadores en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Liverpool se miden en el partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, con un resultado favorable al conjunto madridista tras el espectacular 2-5 cosechado en la ida en Anfield Road. Los blancos deben confirmar su favoritismo sobre el terreno de juego y confirmar así su pase a los cuartos de final de la máxima competición continental en lo que sería la continuación de la defensa del título logrado en 2022, precisamente en una final ante el Liverpool.