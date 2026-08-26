Así será el homenaje a Cucurella: un pasillo de ambos equipos, sin Oyarzabal y con el Mundial como protagonista

El Real Madrid sí que hará un homenaje a su campeón del mundo. El conjunto blanco aprovechará el primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu para que Marc Cucurella reciba la calurosa ovación de la afición madridista, tras la consecución del Mundial 2026 el pasado 19 de julio. Será un acto en el que los dos equipos formarán un pasillo ante el lateral izquierdo del conjunto madridista y que, en principio, no contará con Mikel Oyarzabal, único jugador realista campeón con España. La Copa del Mundo estará presente.

La Real Sociedad hará su propio homenaje a su capitán en Anoeta en el próximo encuentro que los donostiarras disputen allí. Los dos clubes han acordado, en un primer momento, que el protagonista de este acto sea Cucurella ante su afición. Será, además, la primera vez en la que el catalán forme en el Bernabéu como futbolista del Real Madrid.

«Al Bernabéu me ha tocado sufrirlo de visitante y sé lo que impone. También he visto lo que conllevan las remontadas y momentos en los que el Madrid parece que esté muerto, que no tiene nada que hacer, y en 10 minutos cambia todo. Es una cosa mágica, poder vivirla desde dentro va a ser una de las etapas más bonitas. Ojalá vayan bien las cosas y podamos hacer a toda esa gente feliz», señalaba el jugador sobre el estadio madridista.

En este sentido, se mostró «con muchas ganas» de poder jugar por primera vez en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. «Impresiona mucho, se habla sobre todo en estos últimos años de las remontadas. Me acuerdo mucho, de la última también, que la vimos en la selección, que ganaron compañeros como Carva, Joselu y Nacho. Es muy especial y ojalá pueda tener la suerte de hacer unas grandes temporadas y poder levantar alguna, que creo que, como jugador, es uno de los máximos éxitos que puede haber», indicó.