Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

La victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu (4-1) deja al equipo de Mourinho colíder de la clasificación de la Liga, con 12 puntos, empatado con el Barcelona, aunque los culés tienen un partido menos disputado.

El equipo blanco se reencontró con la victoria en la Liga tras su derrota ante el Betis en la anterior jornada y suma tres puntos más. Se va a los 12, que son los que tiene el Barcelona, aunque los de Flick tienen que disputar este domingo (16:15 horas) su encuentro de la quinta jornada ante el Levante en Valencia.

El Real Madrid goleó al Rayo Vallecano tras una espléndida primera parte, con goles de Mbappé (de penalti), Carreras y Bellingham. Sin embargo, el conjunto blanco se durmió en la segunda parte y el Rayo Vallecano marcó por medio de Camello, además de tener otras ocasiones. Ya en el tramo final, en tiempo de descuento, Mbappé marcó otro gol para firmar un doblete y llevar ya seis goles en esta liga.

Este fue el primero de los tres partidos seguidos que tendrán en una semana los dos equipos (como el resto), ya que ahora hay jornada intersemanal. El Real Madrid, tras este triunfo ante el Rayo, se enfrentará al Elche en el Martínez Valero el martes y, después, el domingo ante el Atlético en el derbi madrileño en el Metropolitano.

El triunfo del Real Madrid sí que deja al equipo blanco como mínimo en segunda posición en la Liga al final de la jornada. Tiene por detrás a Alavés y Sevilla con 10 puntos, pero ambos ya han disputado sus encuentros de esta jornada, y el único que le podría alcanzar sería el Betis, que tiene nueve puntos, pero para igualarle en todo debería ganar por al menos nueve goles de diferencia al Villarreal.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 12 puntos Real Madrid – 12 Alavés – 10 Sevilla – 10 Betis – 9 Deportivo – 8 Espanyol – 7 Atlético de Madrid – 7 Athletic Club – 7 Racing – 7 Real Sociedad – 7 Osasuna – 7 Levante – 5 Getafe – 4 Rayo Vallecano – 4 Celta de Vigo – 3 Villarreal – 2 Málaga – 2 Elche – 2 Valencia – 1

Resultados de la 5ª jornada de Liga

Sevilla 1-0 Valencia

Racing de Santander 2-1 Alavés

Osasuna 0-2 Espanyol

Athletic Club 1-1 Elche

Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Quedan por disputarse: