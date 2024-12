El Real Madrid ganó al Getafe en el Santiago Bernabéu por 2-0 y aprieta más la clasificación de la Liga. La jornada le ha salido perfecta al equipo de Carlo Ancelotti, ya que a su victoria en esta 15ª jornada hay que sumarle la derrota del Barcelona ante Las Palmas. Así, el Real Madrid recorta tres puntos al Barça, se coloca sólo a un punto del liderato… con un partido menos.

Con goles de Jude Bellingham (penalti) y Kylian Mbappé, el Real Madrid ganó al Getafe y se queda a un punto del Barcelona. El equipo blanco ha recortado mucha distancia con los culés, ya que los de Flick sólo han sumado un punto de los últimos nueve en Liga.

En lo que se refiere al duelo disputado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció de forma cómoda al Getafe. Ambos goles los hizo en la primera parte e incluso perdonó más goles en la segunda mitad. Esos segundos 45 minutos quedaron en este encuentro como simple trámite, aunque el Getafe tuvo dos remates al palo, así como también el Real Madrid tuvo varias ocasiones para aumentar su goleada.

Este triunfo de la 15ª jornada de Liga pone la clasificación al rojo vivo. La liga se aprieta y la lucha por el título entre Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid está más justa que nunca. El Barça sigue líder, pero su derrota ante Las Palmas le deja con tan sólo un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un encuentro menos, el aplazado ante el Valencia en Mestalla por la tragedia de la DANA. El Atlético, además, está ya a sólo dos puntos del Barcelona tras golear en esta jornada al Real Valladolid (0-5).

Tras este Real Madrid-Getafe, quedan tres partidos de la 15ª jornada de Liga: Rayo Vallecano-Athletic Club, Real Sociedad-Betis y Sevilla-Osasuna. Además, hay otros equipos que tienen partidos aplazados.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 34 puntos Real Madrid – 33* Atlético de Madrid – 32 Villarreal – 26* Mallorca – 25 Athletic Club – 23* Girona – 22 Osasuna – 22* Betis – 20* Real Sociedad – 18* Celta de Vigo – 18 Sevilla – 18 Rayo Vallecano – 16** Las Palmas – 15 Leganés – 15 Alavés – 14 Getafe – 13 Espanyol – 13* Valencia – 10** Real Valladolid – 9

*Real Madrid (vs. Valencia), Villarreal (vs. Rayo) y Espanyol (vs. Valencia) tienen un partido menos, aplazado por la DANA.

*Athletic Club, Real Sociedad, Betis, Sevilla y Osasuna tienen que jugar su partido todavía esta jornada.

* Rayo Vallecano también tiene que jugar su encuentro de esta 15ª jornada y, además, tiene otro encuentro menos (vs. Villarreal)

*Valencia tiene dos partidos menos: vs. Espanyol y vs. Real Madrid, ambos aplazados por la DANA.

Resultados de la 15ª jornada de Liga