Así queda la clasificación de la Liga EA Sports tras el empate del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

El Real Madrid se dejó el liderato en la clasificación de la Liga después de tropezar (0-0) ante el Rayo en el Bernabéu. Los de Ancelotti no pudieron en el derbi madrileño con un conjunto vallecano que rascó un punto en un partido en el que tampoco sufrió demasiado. El Girona sale de la jornada 12 como líder de la Liga EA Sports con 31 puntos, dos más que el conjunto blanco.

El Real Madrid tenía que sacar los tres puntos para recuperar el liderato de la clasificación de la Liga después de la goleada del Girona ante Osasuna en El Sadar. El equipo de Carlo Ancelotti, después de su gran victoria en el Clásico ante el Barcelona, tenía que sumar una victoria sí o sí para igualar al equipo catalán en lo más alto de la clasificación. Y más después de la victoria del Barcelona en el Reale Arena que metía presión a los blancos.

Por ello, Ancelotti no se guardó nada y apostó por su mejor once en el duelo que cerraba la jornada de Liga EA Sports en el Bernabéu. El italiano salió con el tridente compuesto por Bellingham, Vinicius y esta vez fue Joselu el que completó la punta de lanza en la delantera. Modric también entró en sustitución de Kroos, que se quedó en el banquillo después del Clásico.

Sabedor de lo que había en juego, el Real Madrid arrancó fuerte ante el Rayo Vallecano y Valverde pudo adelantar a los suyos en los primeros minutos pero erró en el mano a mano ante Dimitrievski. Después Bellingham dio el susto tras sufrir una posible lesión en el hombro y eso aminoró al conjunto blanco, que dudó durante unos minutos. Con Bellingham de vuelta al césped, Joselu estuvo a punto de marcar para el Real Madrid sobre la media hora de partido. El conjunto blanco no pudo con el Rayo antes del descanso y todo se iba a decidir en la segunda parte.

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid lo intentó de todas la formas pero no hubo manera. Vinicius, Bellingham y Joselu fueron los que más lo intentaron pero no estuvieron acertados ante la meta rival. En los últimos minutos el conjunto blanco lo intentó de todas las maneras pero esta vez no hubo milagro en el Bernabéu.

Así queda la clasificación de la Liga

El Real Madrid se deja el liderato de la clasificación de la Liga después de su empate contra el Rayo Vallecano. Los blancos están dos por detrás del Girona, que es líder con 31 puntos. El Barcelona también recorta dos puntos a los blancos después de su polémica victoria ante la Real Sociedad en San Sebastían. El Atlético queda a cuatro después de caer ante Las Palmas.