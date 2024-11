Así fueron los regresos de Morata al Santiago Bernabéu

Álvaro Morata no gusta de sus retornos en el Santiago Bernabéu. Este martes, el delantero volverá a pisar el césped del coliseo blanco, como jugador rival, por sexta vez en su carrera deportiva. Tras marchar este verano al Milan, el ex canterano del Real Madrid vuelve a cruzar caminos con el club que le lanzó al mundo profesional. De los cinco partidos previos jugados en Chamartín, el español no ganó ninguno de ellos (dos derrotas y tres empates) y marcó solamente dos goles.

La primera fue sin duda la más especial. El 13 de mayo de 2015, Álvaro regresaba por primera vez a casa. Además, en un contexto especial. El verano anterior, el ariete dejó Concha Espina para irse al Piemonte y, los azares de la vida hicieron que el Madrid y su canterano se reencuentren en semifinales de la Champions. En la ida, en Turín, los bianconneri se llevaron la partida con un 2-1. Morata abrió la lata.

Los blancos empataron la eliminatoria en el minuto 23 con un penalti de Cristiano Ronaldo. El resto del encuentro prometía mucho. Sin embargo, el mismo Álvaro Morata volvía a tensar el pase a la final de su club formador. En el 57′ de partido, el español puso las tablas en el marcador con una volea desde dentro del área. El ‘9’ no celebró el tanto, pero sabía que su equipo estaba en la final de la Champions. Golpe duro para los de Chamartín, que no logran una segunda final consecutiva.

Un año después, Morata volvía al Real Madrid, aunque no fue por mucho tiempo. Jugó una temporada, ganó Champions y Liga, y directo al Chelsea a cambio de 80 millones de euros. En Inglaterra, el ariete no acababa de encajar y los Blues le mandan cedido de vuelta a la capital española en enero de 2019, al Atlético de Madrid. Colchonero desde pequeño y ex canterano del equipo rojiblanco, el delantero fue claro el día de su presentación. «Si estoy aquí es porque quiero estar aquí», afirmaba.

El 1 de febrero de 2020, para su primer partido como atlético en el Santiago Bernabéu, Morata no hizo gran cosa. Y el Atleti tampoco. Con una derrota 1-0, el ex canterano madridista dejaba incluso el campo de juego en el minuto 50 por una lesión. Un regreso con un sabor muy amargo. El segundo partido cambiaría todo.

Tras prácticamente tres años sin disputar un partido en el Santiago Bernabéu, Morata volvía a tocar el césped de Chamartín. Esta vez, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Con el nuevo formato, la eliminatoria se juega a un sólo partido, y tocó en Concha Espina. Álvaro, más motivado que nunca, sabía que es su momento. Lo demostró en seguido. En el 19′ de partido, el delantero abría la lata a favor del Atleti. Y esta vez, el ariete lo celebra con mucha rabia. Se tapa las letras «m» y «0» de su apellido para formar la palabra «rata», como le llamaban los aficionados blancos. Sin embargo, la felicidad fue corta. En lo que quedaba del encuentro, el Real Madrid consiguió empatar y forzar la prórroga. Allí, los merengues hicieron el break y se llevaron el pase a semis.

Para los demás encuentros, no hubo mucho más. Dos empates a uno y una actuación esporádica de Morata con la camiseta del Atlético de Madrid. Esta vez con el Milan, el español intentará romper la maldición que tiene con el Santiago Bernabéu. Con la elástica rossonneri, el capitán de la selección española espera hacer un gran partido, más sabiendo el hostil ambiente que le espera. Rendez-vous este martes a las 21:00.