Así fue el enfado de Asensio: patadón a una botella y caras largas en el banquillo

Marco Asensio no digirió bien su suplencia y mucho menos el no disputar ni un solo minuto en el partido frente al Mallorca. El jugador balear vio como, después de calentar en la banda, no fuese elegido por Carlo Ancelotti para salir al césped. El jugador de 26 años lanzó el peto del calentamiento al banquillo y, posteriormente, le dio un patadón a una botella de agua, mostrando públicamente su enfado ante esta decisión de su entrenador.

«Estoy de acuerdo con él. Lo tengo en cuenta. Si se enfada es que quiere jugar. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta porque es un futbolista importante», declaró Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.

Y es que Marco Asensio está viviendo una situación incómoda en el Real Madrid, donde ve que sus opciones por ir al Mundial se reducen cada día más ante la ausencia de minutos en el inicio de esta temporada. Este verano estuvo cerca de salir, pero finalmente no llegaron ofertas que satisfacían al club ni al jugador. Ahora, una vez cumplido el primer mes de competición, el extremo mallorquín se ha quedado en blanco en cinco de los siete partidos habiendo disputado tan solo 19 minutos en total, ocho frente Celta de Vigo y 11 el pasado martes ante el Celtic de Glasgow.