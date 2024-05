Así fue el discurso de Mbappé en su cena de despedida: «Va a ser fácil abrir mi corazón a todos»

Mbappé llegó al restaurante de la capital francesa sobre las 19:30 horas, y se marchó del mismo pasadas las 00:30 de la noche. El francés se encontró con una multitud de personas y periodistas en la puerta del restaurante a su salida, pero no dijo ninguna palabra. Pero la que sí habló ante los medios de comunicación fue su madre. Fayza Lamari fue preguntada sobre el destino de su hijo y dejó entrever lo que todos saben, que fichará por el Real Madrid y que el anuncio oficial no tardará en producirse. «¿Dónde jugará Kylian el año que viene? Creo que ya sabes dónde va a ir, ¿verdad?».

Mbappé se despide este fin de semana

El talento de Bondy se despedirá del PSG este fin de semana en el último partido de la temporada. Eso sí, si Luis Enrique lo considera oportuno y le da la titularidad. El conjunto parisino disputa la final de la Copa contra el Olympique de Lyon, y el francés se despedirá de una vez por todas del club donde ha hecho historia convirtiéndose en el máximo goleador. El próximo jugador del Real Madrid dejará el club con 307 partidos, 256 goles y 108 asistencias. Además de seis Ligue 1, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Supercopas de Francia.

Mbappé no pudo despedirse sobre el terreno de juego de la Ligue 1, pues el pasado fin de semana, el PSG disputaba su último encuentro de la temporada, pero Luis Enrique no le convocó. Se habló mucho de unas posibles molestias musculares, pero el club parisino no le incluyó en el parte médico que proporcionó a los medios de comunicación donde si estaban otros jugadores de la plantilla, como Lucas Hernández o Presnel Kimpembe.