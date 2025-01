Así es Ferland Mendy: su origen, de dónde son sus padres, edad, novia y contrato con el Real Madrid

Ferland Mendy es un jugador muy importante para Carlo Ancelotti y un pilar defensivo en el Real Madrid de los últimos años. Criticado desde algunos sectores debido a ciertos defectos ofensivos, Mendy es clave para el equilibrio en el once madridista y a continuación hablaremos más de su vida personal, para muchos desconocida, y también de la profesional. Estos son la familia de Mendy, su altura, edad, los rumores con su pareja o el contrato que le une al Madrid.

Los datos de Ferland Mendy: edad, altura y peso

El defensor del Real Madrid se ha convertido, desde su llegada al club blanco, en uno de los dueños y señores de la banda izquierda. Mendy, a sus 29 años, 73 kilos y 1’80 metros de altura, aporta fuerza y seguridad a la zaga blanca, además de poseer un palmarés envidiable desde que aterrizó en el Paseo de la Castellana en el verano del 2020: 2 Champions, 3 Ligas, 2 Supercopas de Europa, 3 de España, 1 Intercontinental y 1 Copa del Rey.

Origen y familia de Mendy: su novia, sus padres y dónde nació

La historia de Ferland Mendy, nacido en una familia humilde de origen guineano y senegalés, es de una absoluta superación. A sus 11 años, perdió a su padre de forma repentina y, a los 14, sufrió una grave lesión en la cadera que derivó en artritis. Este problema dejó al galo en una silla de ruedas y con la posibilidad de no volver a caminar jamás. No obstante, gracias a su fuerza, coraje y valor pudo superar las expectativas médicas y saltar las adversidades que la vida le había puesto en su camino. Actualmente, y a pesar de los rumores que le han vinculado a la modelo hondureña Yiyi, el lateral madridista no tiene pareja.

🥳 Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à @ferland_mendy, qui fête aujourd’hui ses 2️⃣6⃣ ans! 🎂 pic.twitter.com/unvwD29Gos — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) June 8, 2021

Contrato con el Real Madrid: cuánto costó y cuánto cobra

El internacional por Francia (ha defendido la camiseta hasta en 10 ocasiones), junto a Militao, que aterrizó en Madrid tras cerrar el traspaso con el Oporto a cambio de 50 millones, llegó a la entidad para reforzar la defensa madridista en el verano del 2020. Desde ese justo momento, se afianzó y se hizo dueño del carril izquierdo defensivo. El club blanco llegó a un acuerdo con el Olympique Lyon, según Transfermarkt, para hacerse con sus servicios por 48 millones de euros y un contrato vinculante hasta el verano del 2025, es decir, quedaría libre tras la finalización de esta temporada.

El jugador nacido en Meulan-en-Yvelines, actualmente, cobra una cifra superior a los 10 millones de euros, y se encuentra en un rango por encima de jugadores de la talla de Lucas Vázquez, con 9, Brahim Díaz, con 7, Fran García o Arda Guler, con 5, o el recién llegado Endrick, que cobra unos 4,1 millones de euros.