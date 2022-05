Asensio ‘descansa’ ante el Levante por unas molestias en el tobillo

El Real Madrid continúa con su día a día pensando en París. Los blancos tienen que disputar todavía tres duelos de Liga ante Levante, Cádiz y Betis, pero la mente de todos está puesta en el encuentro frente al Liverpool. La siguiente cita de los madridistas será contra los valencianos y para ese duelo Ancelotti no podrá contar con Marco Asensio, que sufre pequeñas molestias en el tobillo derecho y, aunque no tiene importancia, no arriesgará.

Por otro lado, para el duelo ante el Levante también está en duda Dani Carvajal, que ha hecho descanso activo y recuperación. Aunque su presencia en la convocatoria no está descartada, no será titular. Por otro lado, David Alaba sigue mejorando y se espera que esté a tope ante el Cádiz o frente al Betis.

Dani Ceballos, que trabajó dentro y fuera de las instalaciones, apunta al duelo ante el Betis que cierra la Liga para el campeón, mientras que Marcelo pudo trabajar una parte del entrenamiento ya con el grupo, por lo que su regreso está más cercano. Isco también mejora de sus molestias y trabaja para estar listo lo antes posible.

El caso de Eden Hazard es otra de las buenas noticias. El atacante belga se está encontrando de nuevo y realizó este miércoles la mayor parte del entrenamiento con el grupo. En el club esperan que vuelva cuanto antes y en las mejores condiciones posibles, para que sea el talento el que le vuelva a poner con posibilidades de entrar en la rotación.

Todos los jugadores lesionados y con molestias, así como los que se mantienen sanos, tienen sus previsiones marcadas en la final de la Champions Legaue del próximo 28 de mayo. En estos momentos desde el Real Madrid se espera, en cuanto a directrices técnicas como médicas, que todos los activos de la primera plantilla estén en perfectas condiciones de cara al encuentro ante el Liverpool.