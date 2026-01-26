Asencio, un seguro de vida para la defensa del Real Madrid

Raúl Asencio ya es un imprescindible para Álvaro Arbeloa. Titular en los cuatro partidos que ha dirigido el nuevo entrenador del Real Madrid, el defensa canario ha recuperado su mejor versión y eso es clave para el equipo blanco, que necesitaba una mejora en defensa. Y la mejoría pasa por la cara de un Asencio que se ha convertido en un seguro de vida.

El encuentro en Villarreal confirmó la mejoría de Asencio. Seguro en defensa, atento en cada jugada, clave para sacar el balón jugado y muy buena visión, Raúl va de menos a más en esta temporada. Hizo un mal Mundial de Clubes, que le sirvió para aprender, no hizo un gran arranque de curso futbolístico con el Real Madrid, pero fue poco a poco mejorando hasta estar ahora en un buen estado de forma. Su recuperación es el mejor síntoma para la defensa del Real Madrid y un primer reto superado de Álvaro Arbeloa.

Comprometido con el equipo y la plantilla -en los días previos al duelo en Villarreal arrastró unas molestias en la tibia-, Asencio es clave en el actual estado de un equipo que sufrió mucho en defensa, una línea que fue de más a menos. Mejorar en defensa es fundamental y ante una plaga de lesiones tan grave, que Raúl Asencio recupere su mejor versión es clave.

Y en ello está. En los últimos encuentros, especialmente ante el Villarreal, demostró que está preparado para volver a ese gran nivel que hizo cuando el año pasado irrumpió por la lesión de Militao. Acabó tocado ante el Mónaco -motivo por el que fue cambiado al descanso-, pero en La Cerámica demostró estar ya recuperado. Con las bajas de Antonio Rüdiger y Eder Militao, el canterano vive un momento en el que la titularidad ya es una plaza fija para él para formar dupla con Dean Huijsen.

Ejerciendo a veces como capitán -dio la cara en los peores momentos-, Asencio está conquistando a Arbeloa, pero también lo hizo con Xabi Alonso. Irregular al principio, ahora ya está asentado y es un seguro de vida. Seriedad y confianza son ahora dos de sus características, toda vez que se ha asentado en el once. La dupla con Huijsen debe mejorar, pero Asencio es fundamental ahora para un Real Madrid que sale de la crisis con el cambio de entrenador y que tiene que certificar el top 8 de la Champions el próximo miércoles ante el Benfica en Lisboa.

Con un golpe en la tibia -el que sufrió ante el Mónaco-, Asencio tendrá tiempo para descansar en un futuro (la próxima semana no tendrá partidos entre semana y si se clasifica el Real Madrid al top 8 habrá tres semanas seguidas con sólo un encuentro por semana), motivo por el que quiso forzar en Villarreal. Y lo hizo de maravilla, parando todo el ataque de un conjunto goleador como el de Marcelino y mostrando una seguridad que se echaba de menos en la zaga del Real Madrid.