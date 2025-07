Asencio tiene un futuro incierto en el Real Madrid

Raúl Asencio ha pasado de ser titular indiscutible a tener un futuro incierto. La vida del central del Real Madrid ha cambiado mucho en estos últimos meses, y su rendimiento también. Sus últimas actuaciones en el Mundial de Clubes le han relegado a un segundo plano. A Xabi Alonso no le termina de convencer el canario y aunque tiene contrato hasta 2031 tras su reciente renovación, su situación ha cambiado radicalmente.

Renovado hasta 2031 con una cláusula de 1.000 millones, el canterano le cerraba la puerta a media Europa. Había muchos equipos que estaban interesados en abonar los 50 millones de euros de la cláusula del joven jugador del Real Madrid tras su gran irrupción en el inicio de temporada. Asencio se subió al tren del primer equipo aprovechando las lesiones en el centro de la defensa.

Sin Alaba ni Militao, lesionados de larga duración, Ancelotti le dio la oportunidad y él respondió con creces. Su rendimiento fue tan bueno que el propio técnico reconocía en una rueda de prensa que se había ganado el derecho a competir por el puesto cuando estuvieran todos disponibles. También se ganó una renovación y un nuevo contrato con el que a partir de ese momento pasaba a formar parte del primer equipo, y dejaba de ser jugador del Castilla.

Este verano cambiará de dorsal y dejará atrás el 35 para ponerse uno de los que queden libres del 1 al 25, como exige la normativa de la Liga para jugadores de la primera plantilla. Pero la temporada se le ha hecho muy larga al joven jugador del Real Madrid. El rendimiento de Asencio en los últimos compases del curso fue bajando conforme se acercó el tramo decisivo. Fue de más a menos este año.

A Xabi Alonso no le convence

El Mundial de Clubes fue una prueba más de que el nivel de Asencio había bajado considerablemente. En el debut frente a Al Hilal, el central cometió un error muy grave al perder un balón dentro del área y cometer el penalti que supondría el empate del conjunto saudí. Courtois le dejó un recado en el descanso: «Son dos partidos y dos veces el mismo error… tenemos que ser más inteligentes».

Luego llegó el Pachuca y vio la roja que le impidió jugar contra el Salzburgo. Aquella expulsión supuso la sentencia de Xabi Alonso a Asencio, que no volvió a jugar hasta las semifinales contra el PSG por la baja de Huijsen. El canario no tuvo minutos contra la Juventus y entró en el minuto 85 contra el Borussia Dortmund. Volvió al once contra el conjunto parisino porque Huijsen vio la roja ante el Dortmund y cometió otro error que acabó en el primer gol del PSG.

Xabi Alonso pretende jugar muchos partidos con tres centrales, como ya se ha visto en este Mundial de Clubes, y Asencio no le convence. El canterano no ha rendido a su mejor nivel en el torneo y no entra en los planes del técnico madridista, que pretende adelantar la llegada de Konaté a este verano, lo cual complicaría aún más la presencia del central español. Su futuro ha pasado de estar resuelto, ser un intocable con Ancelotti a estar en un segundo plano con el tolosarra y se desconoce qué va a pasar con el canario la próxima temporada.