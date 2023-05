Arrasate: «Visualizo a David García levantando la Copa del Rey»

Jagoba Arrasate habló en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey que Real Madrid y Osasuna disputan este sábado en el Olímpico de La Cartuja. El técnico rojillo dejó claro que el conjunto blanco es el gran favorito pero que afrontar el duelo con la ilusión de hacer algo grande.

Sensaciones

«Estoy bien, tranquilos a la espera de la última sesión. Tenemos muchas ganas. Ya hemos llegado y se ve la trascendencia del partido. Con naturalidad».

Ciclo en Osasuna

«No creo que mi continuidad dependa de ganar la Copa. Tenemos una plantilla fantástica. En el fútbol sabemos como son los proyectos, todos requieren de tiempo. Puede ser una excepción estar cinco años en un club. Esto es terminar el proceso con una final. Queremos hacer un gran partido mañana y llevarnos la Copa».

Naturalidad

«Tenemos una plantilla que es muy normal, una familia. Esta semana ha sido como otra cualquiera. No podemos obviar la trascendencia del partido. Estamos centrados en que hay que dar la mejor versión. Con eso no será suficiente, necesitamos jugar con la mejor versión. Para el Madrid también será un partido difícil».

Mayor partido de su vida

«Viendo esta sala de prensa, seguramente lo es. Hemos jugado muchas veces y no hemos sido capaz de ganar, pero tenemos visos de como le podemos hacer daño. Tenemos que ser valientes, aguerridos, si creamos un partido abierto y le damos espacios tendremos problemas. Queremos incomodar al Real Madrid».

Mensaje a la afición

«Que tengan un buen viaje y disfruten. Son horas históricas. Se lo han ganado. Sólo les pido que jueguen con nosotros porque somos más fuertes con ellos».

Motivación

«No hace falta motivar a la gente, sólo con ver las gradas llenas y el mosaico es suficiente. Para que las cosas sucedan hay que visualizarla y visualizo a David y Unai levantando la Copa».

Prórroga

«Es muy complicado llegar a una prórroga. No quiero dar facilidades. No quiero que no haya final. Hay que pelear para dar nuestra mejor versión. tenemos que elevar nuestro listón y ponerle las cosas difíciles».

Un mes hasta la final

«No cabe duda que se nos ha hecho largo porque llevamos 18 años sin jugar una final. Hemos tenido un calendario apretado y no nos ha permitido pensar en la final. Ha sido la mejor manera de encarar la final. No creo que haya que reivindicar la figura del entrenador. La Copa nos da la posibilidad de llegar a un título: eso en Liga es imposible».

Alineación

«El día a día te cambia la opinión porque vemos lo que pasa en los entrenamientos y partido. Intentaré ser lo más justo posible. Estáis pendientes del 11 y es imposible ganarle al Madrid con 11. Necesitamos a todos».

Sorpresa a Ancelotti

«Carlo es un especialista en ganar finales. No, hoy en día nos tenemos más que analizados. Más que una sorpresa espero que cada uno dé su mejor versión. Hay que llevar el partido a la perfección. El fútbol es de los jugadores por suerte. La única opción es hacer un partido perfecto».

Abde y Rubén Peña

«Nuestra fuerza está en el grupo. Necesitamos una defensa coral para frenar al Real Madrid. En ataque necesitamos verticalidad y atrevimiento».