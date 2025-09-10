Argentina le da el 10 de Messi a Mastantuono en el partido contra Ecuador

Franco Mastantuono está dando pasos de gigante prácticamente cada semana. El último, ocurrido en la madrugada de este miércoles, quizá sea más simbólico, pero no oculta que la perla que acaba de fichar el Real Madrid es considerado en su país como el relevo generacional de Leo Messi. Y es que el delantero lució el icónico número 10 en su camiseta durante el Ecuador-Argentina disputado en el estadio Monumental de Guayaquil.

Mastantuono, que ya ha jugado tres partidos con el equipo blanco, portó en su espalda el dorsal de Messi, uno de los mejores jugadores de la historia y quizá el mejor del siglo XXI. El 10 es, además, el número más simbólico del fútbol y este miércoles Franco tuvo la oportunidad de lucirlo sobre el verde durante alrededor de media hora. Scaloni reservó al ex del Barcelona y así concedió una oportunidad que no olvidará el nuevo futbolista del Real Madrid.

Mastantuono entró al campo en el minuto 62 por Paredes, pero no pudo evitar la derrota de Argentina por 1-0 ante Ecuador en las eliminatorias para el Mundial de 2026 con un gol de penalti de Enner Valencia. El combinado ecuatoriano rompió una racha de cuatro empates consecutivos sin goles en la fase de clasificación.

El primer tiempo transcurrió sin demasiados incidentes hasta la jugada del penalti y la expulsión de Nicolás Otamendi, lo que decantó el encuentro a favor de Ecuador hasta que Moisés Caicedo también fue expulsado y entonces la albiceleste buscó sin éxito el empate. La primera ocasión de la tricolor fue de Plata, pero su remate de cabeza se perdió por el costado izquierdo de la portería del Dibu Martínez, quien a la jugada siguiente evitó el gol en un remate de Valencia al minuto 7.

Ecuador se impone a Argentina

Las incorporaciones al ataque de Nilson Angulo por la banda izquierda de Ecuador incomodaron en varias ocasiones a Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, que mostraron toda su fortaleza sobre el joven atacante. Un pase profundo de Caicedo para Valencia llevó a Otamendi a hacerle una falta al atacante que el árbitro sancionó con tarjeta roja para el central en el 31.

Los ecuatorianos reclamaron al árbitro por una fuerte entrada de Tagliafico sobre Preciado dentro del área argentina. El atacante sangró tras el impacto, y tras una alargada revisión en el VAR, el colombiano señaló la pena máxima, pero Tagliafico quedó libre de castigo tras la agresión. Valencia batió al Dibu Martínez con un potente disparo al centro.

En el inicio de la segunda parte, Caicedo lanzó un pase al hueco, pero Pedro Vite no llegó a controlar el balón, al que se anticipó Martínez. Así, Caicedo fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarila. Con 10 futbolistas en cada equipo, Argentina aplacó el ritmo del juego, adelantó sus líneas y le creó dificultades al sistema defensivo del local. Un mal rechace de Willian Pacho permitió a Giovani Lo Celso, que había sustituido a Rodrigo De Paul, hacer un remate que supuso la mejor ocasión de Argentina para el empate.